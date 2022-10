Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android e magari vi farebbe piacere portarvi a casa un nuovo tablet del robottino, la promozione lanciata da Xiaomi e valida da oggi potrebbe essere quella giusta per voi. Potete infatti acquistare Xiaomi 12T Pro con uno sconto di lancio importante o optare per avere in omaggio il nuovo tablet Redmi Pad. Vediamo come funziona e come approfittarne.

Super offerta di lancio per Xiaomi 12T Pro, tra sconti e Redmi Pad in regalo

Come avete visto già nel pomeriggio di ieri se ci avete seguito, Xiaomi ha lanciato due nuovi smartphone, Xiaomi 12T e 12T Pro, e il tablet Redmi Pad, tutti e tre con promozioni di lancio dedicate. La più intrigante è senza dubbio quella che tocca Xiaomi 12T Pro in versione 12-256 GB, che ha un listino di 899,90 euro.

Il nuovo smartphone del produttore cinese offre schermo AMOLED DotDisplay da 6,67 pollici con 120 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HP1 da 200 MP e batteria da 5000 mAh (con ricarica HyperCharge da 120 W).

Durante i primi giorni di commercializzazione, potete acquistare Xiaomi 12T Pro approfittando di due promozioni. La prima vi permette di risparmiare 150 euro sul prezzo di listino di 849,90 euro della versione 12-256 GB ed è disponibile su mi.com e negli Store Xiaomi, la seconda, valida fino al 21 ottobre, consente di ottenere Redmi Pad in regalo (con la versione 12-256 GB solo su Amazon, con quella 8-256 presso gli altri punti vendita).

Potete dunque acquistare Xiaomi 12T Pro 12-256 GB a 749,90 euro sul sito ufficiale Xiaomi o nei negozi del produttore, oppure optare per Redmi Pad 4-128 GB (valore di 349,90 euro) in omaggio (su Amazon con la versione 12-256 GB, in tutti gli altri negozi con quella 8-256 GB). L’iniziativa promozionale Xiaomi è piuttosto complicata, visto che è sì disponibile per Xiaomi 12T nelle versioni 8-128 e 8-256 GB e per Xiaomi 12T Pro in quelle 8-256 e 12-256 GB, ma con omaggi diversi anche sulla base del punto vendita.

Redmi Pad è in omaggio con i due modelli di Xiaomi 12T Pro, ma solo su Amazon per quanto riguarda la suddetta versione da 12-256 GB che però NON può contare anche sullo sconto di 150 euro (a meno che il colosso dell’e-commerce non faccia sconti di sua iniziativa). Potete ottenere il regalo pure con la versione 8-256 GB, ma in praticamente tutti i punti vendita ad eccezione di Amazon.

Con gli altri due modelli Xiaomi 12T potete invece ottenere in omaggio un premio a scelta tra la friggitrice ad aria Mi Smart Air Fryer (valore di 119,90 euro), le cuffie Redmi Buds 4 Pro (valore di 99,90 euro) e il distributore automatico di cibo per animali Xiaomi Smart Pet Food Feeder (valore di 149,90 euro). Sperando di essere stati sufficientemente chiari, vi consigliamo di dare uno sguardo attento al regolamento completo dell’iniziativa, che include un’utile tabella riepilogativa e tutte le scadenze temporali: potete consultarlo a questo indirizzo.

