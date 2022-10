In Rete continuano a susseguirsi indiscrezioni e anticipazioni relative agli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, device per i quali il produttore coreano potrebbe avere deciso di anticipare la presentazione ufficiale di qualche settimana rispetto alle previsioni iniziali.

Lo staff di GalaxyClub nelle scorse ore ha aggiornato le informazioni relative a quelle che dovrebbero essere le batterie dei nuovi smartphone di Samsung (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Le novità di Samsung Galaxy S23 per batterie e fotocamere

Ebbene, per quanto riguarda Samsung Galaxy S23+ il colosso coreano avrebbe deciso di puntare su una batteria da 4.700 mAh (ossia 100 mAh più capiente rispetto a quella del modello di quest’anno) mentre per Samsung Galaxy S23 Ultra la scelta sarebbe ricaduta su una batteria da 5.000 mAh (come quella del modello precedente).

Al momento non vi sono anticipazioni su quella che dovrebbe essere la batteria di Samsung Galaxy S23 ma è probabile che il colosso coreano ne implementi una uguale a quella della versione Plus.

Passando al comparto imaging, sia il modello base che quello Plus dovrebbero essere dotati di un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel. Non vi sono indiscrezioni per quanto riguarda il modello Ultra ma è probabile che anche per esso il sensore ultra grandangolare sarà da 12 megapixel.

Ad ogni modo, nel caso in cui tali indiscrezioni si dovessero rivelare corrette, non ci sarebbe da stupirsi più di tanto, in quanto le principali attenzioni di Samsung sono rivolte al sensore principale del modello Ultra, ossia il tanto chiacchierato nuovo sensore da 200 megapixel.

Sarà interessante scoprire se per la serie Galaxy S23 il colosso coreano manterrà lo stesso listino prezzi della precedente generazione o se sceglierà di alzare l’asticella, magari anche a causa della crisi del settore mobile e dell’aumento dei costi delle varie componenti.

