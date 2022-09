Vodafone RED Max Under 25 regala 3 mesi di NOW o 20 euro sul PlayStation Store

Vodafone, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, prosegue nel suo lavoro di riorganizzazione del proprio listino di offerte telefoniche e lo fa attraverso il lancio di una nuova promozione rivolta a tutti coloro i quali attiveranno la RED Max Under 25: nell’ambito di tale iniziativa, è possibile ottenere un ghiotto regalo a scelta tra 3 mesi di intrattenimento su NOW e 20 euro da spendere sul PlayStation Store.

Questa interessante novità si pone sulla scia di tutte quelle che vi abbiamo raccontato giusto questa mattina, con le nuove offerte operator attack Bronze, Bronze Plus e Silver, l’offerta generazionale RED Max Under 16 e tanto altro.

Promozione Vodafone RED Max Under 25: tutti i dettagli

L’iniziativa promozionale è valida già dalla giornata di ieri, 19 settembre, e presenta una scadenza fissata per il prossimo 20 ottobre, a meno di proroghe dell’ultimo minuto. Dal momento che l’offerta telefonica è di tipo generazionale, anche alla promozione de qua è rivolta esclusivamente ai nuovi giovani clienti Vodafone di età compresa fino ai 25 anni compiuti.

Ebbene, nel contesto della promozione, tutti i nuovi clienti che decideranno di attivare l’offerta telefonica Vodafone RED Max Under 25 nel periodo indicato avranno diritto ad un regalo esclusivo, con possibilità di scelta tra:

Un credito di 20 euro da poter spendere sul PlayStation Store, per acquistare “giochi e le ultime novità del mondo PlayStation”.

Per prendere visione di ulteriori dettagli e del regolamento completo della promozione, potete fare riferimento a voda.it/regaloxte.

Vodafone RED Max Under 25: dettagli dell’offerta telefonica

Naturalmente, l’offerta telefonica Vodafone RED Max Under 25 è meritevole di attenzione anche a prescindere dalla promozione di cui sopra. Essa, infatti, prevede un costo di 9,99 euro al mese e mette sul piatto un bundle davvero ricco di contenuti:

minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali

minuti illimitati vero UE

100 GB di traffico dati fino al 5G (per sfruttare il 5G di Vodafone è necessario trovarsi in una zona coperta e possedere uno smartphone 5G).

Incluso nel prezzo mensile c’è anche il servizio di navigazione Rete Sicura. Il costo di attivazione dell’offerta ammonta a 6,99 euro, mentre la spedizione della nuova SIM a domicilio è gratuita.

L’operatore ha previsto anche una promozione ulteriore per i clienti che opteranno per il metodo di pagamento automatico Smart Pay (addebito delle ricariche su conto corrente o carta di credito): il programma Vodafone Club viene incluso senza costi aggiuntivi (di norma costa 3,99 euro al mese) e dà accesso a sconti esclusivi (Q8, Booking, Carrefour, Yoox e Everli) e 10 GB di traffico dati extra al mese, con 5G incluso gratuitamente (comunque già presente nell’offerta telefonica in discorso). L’iscrizione al programma e la fruizione degli sconti avvengono tramite l’app My Vodafone.

Alla base di Vodafone RED Max Under 25 c’è il piano tariffario Vodafone 25 New, che offre accesso ad una serie di servizi:

Smart Passport+ : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, solo in caso di utilizzo a 3€ o 6€ al giorno.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra UE e in USA, a 3€ o 6€ al giorno. Ricevuta di ritorno SMS senza costi ulteriori (altrimenti costa 25 cent/SMS).

senza costi ulteriori (altrimenti costa 25 cent/SMS). Continuità di servizio senza costi ulteriori (altrimenti 99 cent per 24 ore) per un massimo di 48 ore in caso di credito esaurito.

senza costi ulteriori (altrimenti 99 cent per 24 ore) per un massimo di 48 ore in caso di credito esaurito. Segreteria telefonica, chiamami e recall.

Smartphone ricondizionati in abbinamento

Ai clienti che decideranno di attivare l’offerta RED Max Under 25, Vodafone offrirà anche la possibilità di acquistare in abbinamento uno smartphone ricondizionato nell’ambito del programma “Vodafone EasyTech”. Per qualche esempio, vi rimandiamo al nostro articolo precedente.

A questo punto non ci resta che ricordarvi che l’offerta è attivabile comodamente online tramite il seguente link:

Attiva subito Vodafone RED Max Under 25 con promo NOW/PlayStation Store