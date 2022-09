Una delle funzionalità meno note di Nest Hub Max è la possibilità estendere la portata effettiva di alcuni prodotti Nest che invece di connettersi tramite Wi-Fi si basano su un dispositivo bridge tradizionale come Nest Connect, Nest Guard o Nest Hub Max.

Google sta preparando i suoi dispositivi e app per il nuovo standard della smart home Matter prima del lancio ufficiale entro la fine dell’anno. L’ultimo aggiornamento di anteprima per Nest Hub e Nest Hub Max eliminerà la funzionalità bridge/extender dallo smart display più grande.

Nest Hub Max perde la funzionalità bridge/extender

Ieri Google ha aggiornato una pagina di supporto che dettaglia l’attuale firmware stabile e del programma di anteprima per i dispositivi Nest e Google Home. I nuovi elenchi evidenziano che i dispositivi Nest Hub e Nest Hub Max nel programma di anteprima riceveranno presto l’aggiornamento Fuchsia F7, in particolare Nest Hub riceverà la versione 7.20220419.2.166 e Nest Hub Max riceverà la versione 7.20220419.2.164.

Oltre alla rimozione delle funzionalità Nest Bridge/Extender, non dovrebbero esserci altri cambiamenti di rilievo con questi aggiornamenti. Per coloro che perderanno questa funzionalità, Google consiglia di riposizionare i dispositivi per mantenerli connessi, ma se ciò non fosse fattibile la società offre ad alcuni clienti un Nest Connect gratuito che funge da extender.

