Continuano le offerte dello store ufficiale di OnePlus che propone, fino al prossimo 16 di settembre, una nuova offerta flash dedicata al top di gamma OnePlus 10 Pro, vero e proprio punto di riferimento per chi è in cerca di uno smartphone Android di fascia alta e senza compromessi oltre che con un comparto fotografico di livello assoluto. Da segnalare, inoltre, che tra le offerte flash troviamo anche le OnePlus Nord Buds. Le cuffie TWS possono beneficiare di un extra sconto che le rende ancora più convenienti. Ecco i dettagli delle nuove offerte di OnePlus.

Nuove offerte “flash” sullo store OnePlus: ecco gli sconti per il 10 Pro e le Nord Buds

La promozione partita oggi è valida fino al prossimo 16 settembre. Grazie alla nuova iniziativa, il OnePlus 10 Pro può essere acquistato con uno sconto extra di 100 euro. Per ottenere lo sono non è necessario utilizzare alcun codice promozionale. La versione con 8 GB di RAM e 128 GB di storage è, quindi, acquistabile al prezzo di 819 euro. Per quanto riguarda la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, il prezzo scontato è di 899 euro.

Per sfruttare l’offerta è possibile seguire questo link:

Da segnalare anche l’offerta flash dedicata alle OnePlus Nord Buds, normalmente proposte al già ottimo prezzo di 49 euro e ulteriormente scontate a 39 euro. Ricorrendo al codice sconto NORDBUDS10, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra di 10 euro che porta il prezzo delle cuffie ad appena 29 euro. Attenzione però, se acquistate solo le cuffie c’è da tenere in conto un costo di spedizione di 6,99 euro. Per tutti i dettagli potete sfruttare il link qui di sotto:

Ricordiamo, infine, che per tutto il mese di settembre lo store OnePlus mette a disposizione diverse offerte su vari prodotti della gamma del brand. Per gli utenti è possibile acquistare a prezzo scontato sia smartphone che accessori come le Buds o il Watch di casa OnePlus. Per un quadro completo sulle offerte e sui relativi codici sconto da utilizzare vi rimandiamo al link qui di seguito:

>> Scopri le offerte di settembre dello store OnePlus <<