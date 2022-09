Il mese di settembre è il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone firmato OnePlus. Lo store ufficiale del brand, infatti, propone diverse promozioni che consentono agli utenti di accedere ad uno dei dispositivi OnePlus a prezzo ridotto, ottenendo uno sconto sul prezzo grazie all’utilizzo di un codice sconto promozionale valido fino al prossimo 30 di settembre. Da notare che gli sconti non si limitano alla gamma di smartphone OnePlus ma comprendono anche alcune varianti della famiglia di cuffie OnePlus Buds. Ecco i dettagli sulle nuove offerte OnePlus:

Le offerte di settembre dello store OnePlus sono da cogliere al volo: ecco tutti i modelli in sconto

Lo store OnePlus sconta i suoi prodotti. Per gli utenti c’è la possibilità di utilizzare una serie di codici sconto per ottenere un taglio del prezzo sui modelli preferiti. Qui di seguito trovate l’elenco completo delle offerte, con i link diretti alla pagina dello store e il codice promozionale da utilizzare per ottenere lo sconto extra.

Ecco le offerte per la gamma smartphone:

Da segnalare anche gli sconti per le OnePlus Buds. I modelli in offerta sono:

OnePlus Buds Pro in sconto di 50 euro utilizzando il codice BUDSPRO30 che permette di acquistare il dispositivo al prezzo di 69 euro

che permette di acquistare il dispositivo al prezzo di OnePlus Buds Z2 in sconto di 40 euro grazie al codice BUDSZ240 che permette di acquistare il dispositivo al prezzo di 59 euro

che permette di acquistare il dispositivo al prezzo di OnePlus Nord Buds in sconto di 10 euro utilizzando il codice NORDBUDS10 che permette di acquistare il dispositivo al prezzo di 39 euro

