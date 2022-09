Ad agosto 2021 Google annunciò una novità per il Play Store che metteva in primo piano le recensioni e le valutazioni delle app in base al dispositivo in uso. Ora questa funzionalità è finalmente in distribuzione per tutti gli utenti Android.

Google Play Store mostra le valutazioni in base al proprio dispositivo

Con la nuova implementazione ora le recensioni delle persone che hanno utilizzato l’app con lo stesso dispositivo hanno una priorità più alta per rendere più facile comprendere se eventuali problemi riguardano anche altri utenti con lo stesso smartphone o tablet.

Come si può vedere nello screenshot allegato, sopra il box con il riepilogo delle valutazioni e recensioni ora è presente la seguente dicitura:

“Le valutazioni e recensioni sono verificate e di persone che usano lo stesso tipo di dispositivo usato da te.”

Non è chiaro il motivo per il quale lo sviluppo di questa funzionalità abbia richiesto oltre un anno di tempo, ma almeno sembra qualcosa di utile.

Per combattere il fenomeno delle valutazioni che mirano a ledere la reputazione di un’applicazione inondandola di false recensioni negative, Google ha recentemente deciso di introdurre un periodo utile per la revisione delle recensioni, della durata di 24 ore.

