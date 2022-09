Viviamo in un periodo in cui gli utenti recensiscono qualsiasi cosa, letteralmente qualsiasi cosa, basta dare un’occhiata in giro per il web per rendersene conto, qualsiasi prodotto o servizio ha una schiera di recensori pronti a dare la propria opinione. Tralasciando il fatto che a volte l’utente di turno non ha le conoscenze adeguate per rilasciare una recensione, queste sono teoricamente molto utili sia per chi è intenzionato ad acquistare che per chi vende qualcosa; il problema è che spesso e volentieri questo strumento viene utilizzato per danneggiare intenzionalmente qualcuno, ed è qui che Google ha deciso intervenire per quanto riguarda le recensioni sul Google Play Store.

La pubblicazione delle recensioni sul Play Store avverrà dopo 24 ore

Per combattere il fenomeno del review bombing sul Google Play Store, ovvero quella pratica che mira a ledere la reputazione di un’applicazione inondandola di false recensioni negative, Big G ha deciso di introdurre un periodo utile per la revisione delle recensioni, della durata di 24 ore.

Google is introducing a delay of ~24 hours between when users submit ratings or reviews on Google Play to when they're published for others to see. This is to help reduce suspicious ratings or reviews activity, Google says. pic.twitter.com/ugO7Qeusaa — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 9, 2022

D’ora in poi quando un utente rilascerà una recensione, questa non verrà pubblicata immediatamente ma verrà sottoposta ad un processo di revisione e pubblicata dopo 24 ore; lo scopo è quello di permettere tanto a Google quanto agli sviluppatori di dare uno sguardo preventivo a quanto dichiarato dagli utenti. Inoltre gli sviluppatori avranno comunque facoltà non solo di prendere visione delle recensioni prima della pubblicazione, ma anche di rispondere agli utenti che le hanno rilasciate, in modo da poter eventualmente fugare determinati dubbi o incomprensioni che hanno inizialmente portato alla recensione negativa.

In conclusione la nuova strategia adottata da Big G aiuterà sì gli sviluppatori, ma anche gli utenti, visto che probabilmente aiuterà il Google Play Store ad avere recensioni di qualità superiore.

