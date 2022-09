I recenti dispositivi della gamma Samsung Galaxy sono stati prodotti utilizzando anche un buon numero di parti costruite con materiali riciclati.

Recentemente Samsung ha pubblicato alcuni video che mostrano quali parti di Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4, Galaxy Buds2 Pro e Galaxy Watch5 sono state realizzate con materiali riciclati.

Samsung pubblica dei video che mostrano le parti realizzate con material riciclati

I video descrivono dettagliatamente quali componenti sono stati fabbricati utilizzando materiali post-consumo e che contengono plastica riciclata da reti da pesca dismesse.

Molti componenti non critici presenti all’interno degli smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold4 e Z Flip4 sono stati prodotti utilizzando i sopracitati materiali riciclati e includono staffe di connessione, elementi di altoparlanti e pulsanti di alimentazione, connettori del display e altro ancora.

Quasi l’intera custodia della culla e le custodie degli auricolari delle cuffie true wireless Galaxy Buds2 Pro sono realizzate con materiali post-consumo, ma anche le cuffie adottano componenti interni minori come staffe per PCB e supporti per le batterie realizzati con materiali riciclati.

La serie di smartphone Samsung Galaxy S22 è stata la prima a utilizzare componenti prodotti utilizzando materiali riciclati da reti da pesca di scarto. A seguire i video pubblicati dalla società.

Proprio oggi sono arrivate brutte notizie per Samsung che potrebbe trovarsi nel mirino di una class action relativa a un recente attacco informatico confermato dalla società il mese scorso.

Leggi anche: Migliori smartphone Samsung, la classifica del mese