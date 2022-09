Gli smartphone della gamma Google Pixel sono molto apprezzati dagli utenti per tutte le funzionalità appositamente studiate dal colosso di Mountain View per sfruttare l’ecosistema di servizi e prodotti dell’azienda.

Chi decide di acquistare uno di questi smartphone, infatti, si aspetta di beneficiare di un’esperienza complessiva completa, molto piacevole e personalizzabile e il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato nel miglioramento delle tante soluzioni offerte.

Un esempio del continuo lavoro di miglioramento da parte del team di Google è rappresentato dal comparto fotografico: gli smartphone della serie Google Pixel, infatti, sono noti per le prestazioni nel settore imaging e ciò non tanto per la parte hardware, quanto per le soluzioni software appositamente studiate dall’azienda.

Novità in vista per le telefonate sui Google Pixel

A quanto pare, il colosso di Mountain View ha deciso di dedicarsi anche all’aspetto telefonico, o almeno ciò è quanto ha reso noto Mishaal Rahman su Twitter nelle scorse ore.

A suo dire, infatti, il team di sviluppatori di Google è al lavoro su una funzionalità chiamata al momento “clear calling“ (potrebbe essere lanciata anche con un altro nome) che ha come obiettivo quello di ridurre i rumori di sottofondo durante le telefonate.

Stando a quanto si apprende, tale funzione dovrebbe essere disponibile per la maggior parte delle reti mobile mentre non supporterà le chiamate via Wi-Fi.

Infine, aspetto che interesserà a molti utenti, i contenuti delle telefonate effettuate sfruttando tale nuova funzionalità non saranno inviati a Google. In pratica, nessun problema per quanto riguarda la privacy delle conversazioni.

Purtroppo al momento non vi sono ulteriori dettagli su questa funzione e non è chiaro se il colosso di Mountain View la annuncerà già in occasione del lancio della serie Google Pixel 7 (in programma per il 6 ottobre) o se, al contrario, bisognerà avere pazienza ancora per qualche mese.

