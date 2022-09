Nei giorni scorsi è emerso che tra le novità in arrivo da parte del team di sviluppatori di Google vi era anche un look aggiornato per il Google Play Store sui dispositivi basati su Wear OS e nelle ultime ore il colosso di Mountain View ha dato il via al suo rilascio.

Mostrato in anteprima in occasione del lancio degli smartwatch della serie Samsung Galaxy Watch5, il nuovo look del Google Play Store per Wear OS presenta un tasto per la ricerca delle app a forma di pillola (in precedenza, invece, aveva una forma circolare).

Ecco come cambia il Google Play Store sui dispositivi Wear OS

Al di sotto del tasto per la ricerca vi è un’opzione “Esplora tutto” con 3 applicazioni suggerite (per ciascuna delle quali vi sono il nome, l’icona e la valutazione), seguite da un tasto per vedere ulteriori app.

Ed ancora, gli utenti visualizzeranno nell’ordine altre sezioni come “Consigliato per te” e “Ora di tendenza”, che sono seguite da grandi schede dedicate alle watch face, allo streaming musicale, alle app essenziali per gli smartwatch e alle applicazioni per la salute e lo sport.

Infine, ci sono delle opzioni per sfogliare e installare app dagli altri propri dispositivi (ci si riferisce alla possibilità di aprire il Google Play Store dallo smartphone), per gestire le applicazioni e per accedere al menu delle Impostazioni.

Questo nuovo look più moderno e con le app consigliate bene in vista potrebbe spingere gli utenti a provare più applicazioni per i propri device e aumentare allo stesso tempo l’interesse degli sviluppatori per la piattaforma.

Stando alle segnalazioni degli utenti, questa nuova interfaccia viene visualizzata sulla versione 31.2.10-26 di Google Play Store per Wear OS anche se pare che la sua disponibilità dipenda da un aggiornamento lato server ed al momento sia piuttosto limitata.

Inoltre il team di Google ha reso noto di avere implementato anche un’altra novità, in virtù della quale quando gli utenti installano un’applicazione sul proprio dispositivo Wear OS che richiede una companion app complementare, quest’ultima verrà installata automaticamente sul loro smartphone.

