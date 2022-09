Uno dei maggiori punti di attenzione da parte di Google nell’ambito della maturazione dell’ecosistema Android è da sempre il tentativo di cambiare la percezione di sicurezza e privacy del sistema operativo del robottino verde. Peraltro, negli ultimi anni, tali tematiche sono diventate sempre più cruciali nelle scelte finali dei consumatori dunque è naturale che Google voglia cercare di invertire tale narrativa e mostrare i passi da gigante mossi in questo ambito.

In tal senso, l’inversione di rotta è già in atto da alcuni anni e si rinvigorisce sempre di più con l’avvento delle delle novità portate in dote dalle nuove versioni di Android.

Protected by Android: uno slogan ma anche una dichiarazione d’intenti

In Android 13 è stato introdotto un menu unificato nelle impostazioni dedicato a tutte le opzioni di sicurezza e privacy con tanto di indicatore colorato per segnalare la sicurezza dell’account e alcuni consigli per migliorarla. Una soluzione che riprende a piene mani dal controllo sicurezza del proprio account Google sul web.

Da non dimenticare, inoltre, i nuovi prompt di autorizzazione per le applicazioni in Android 13 grazie ai quali alla prima apertura di un’app l’utente verrà accolto da un pop-up tramite il quale potrà scegliere se concedere varie autorizzazioni tra cui quella alla propria posizione e dare il consenso o meno alla ricezione delle notifiche.

Proprio in queste ore, il giornalista Mishaal Rahman, fonte affidabile riguardo tutto ciò che concerne Android, ha scovato un’etichetta nella parte inferiore dei prompt di autorizzazione che recita “Protected by Android”: il nuovo slogan abbracciato da Google al fine di portare avanti il cambio di percezione di sicurezza del proprio sistema operativo.

Lo slogan venne introdotto per la prima volta qualche mese fa all’ultimo Google I/O insieme a un breve video in cui l’azienda ha tenuto a sottolineare la costante protezione offerta da Android agli utenti in qualsiasi istanza del sistema operativo essi si trovino grazie a servizi come Google Play Protect sul Play Store e le patch mensili di sicurezza, a cui ora si aggiungono le novità di Android 13.

Stando a quanto affermato da Rahman, il badge “Protected by Android” dovrebbe arrivare molto presto sui prompt di autorizzazione dei dispositivi con Android 13 con la speranza che possa essere adottato al più presto anche dai produttori di terze parti.

