OPPO ha appena annunciato una nuova partnership con Spotify, piattaforma di riferimento per lo streaming musicale. Dalla partnership tra le due aziende prenderà vita una nuova esperienza musicale smart e personalizzabile, accessibile da tutti gli smartphone Android dotati di ColorOS 13, ultima evoluzione di ColorOS. La nuova evoluzione dell’interfaccia utente degli smartphone OPPO potrà contare su di una completa integrazione con l’app di Spotify con una serie di vantaggi a disposizione degli utenti. Ecco i dettagli completi:

OPPO e Spotify danno vita ad una nuova partnership per offrire un’esperienza musicale inedita agli utenti ColorOS 13

La nuova partnership porta all’integrazione di Spotify in ColorOS 13. L’applicazione della piattaforma di streaming audio, infatti, sarà parte integrante dell’interfaccia di OPPO in tutti quei mercati in cui il servizio offerto da Spotify è disponibile. In questo modo, gli utenti potranno ascoltare musica, podcast e audiolibri sfruttando un accesso più semplice ai contenuti di Spotify e beneficiando anche di controlli per l’app direttamente sulla schermata iniziale dello smartphone.

Grazie all’integrazione con Spotify, tutti i dispositivi ColorOS 13 potranno contare su funzionalità come Smart Always On Display che permette di avere musica, podcast e audiolibri sempre a portata di mano. Basterà dare un’occhiata al display dello smartphone per verificare quali sono i contenuti di Spotify in riproduzione. Senza sbloccare lo smartphone, inoltre, sarà possibile controllare la riproduzione dei contenuti ed anche accedere ai consigli dell’applicazione.

C’è poi Shelf, la nuova funzione di ColorOS 13 che include una Card Spotify con consigli sui contenuti disponibili sulla piattaforma a disposizione degli utenti. Da notare anche la presenza di Home Screen Widget, il widget dedicato a Spotify che può essere aggiunto alla schermata iniziale di un qualsiasi dispositivo ColorOS 13 in modo davvero semplice. Molto interessante anche l‘integrazione con l’app Orologio che permetterà agli utenti di impostare come sveglia i brani, le playlist e i podcast di Spotify.

La galleria qui di sotto ci mostra alcuni screen dedicati all’integrazione di Spotify con la ColorOS 13 di OPPO:

Gary Chen, Head of Software Product di OPPO, commenta così l’obiettivo della nuova partnership “Grazie alle funzioni smart, pratiche e pensate per soddisfare le esigenze delle persone, sviluppate con i nostri partner, vogliamo offrire agli utenti un sistema operativo ancora più intelligente ed efficiente che consente di passare più tempo ascoltando la musica e interagendo con le features che più amano sul loro smartphone.”

Ian Geller, Global Head of Consumer Business Development di Spotify, aggiunge: “Grazie alla nostra partnership con OPPO, intendiamo migliorare l’esperienza sull’app attraverso le funzionalità intelligenti e pensate per gli utenti di OPPO ColorOS 13, offrendo un valore aggiunto ai consumatori esistenti e a quelli nuovi di entrambi i brand”

