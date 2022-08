Molti produttori hanno già smesso di includere il caricabatterie nelle confezioni dei loro nuovi smartphone e, sfortunatamente, anche OPPO farà lo stesso, per il disappunto dei futuri acquirenti.

Durante un’intervista di gruppo all’evento di lancio europeo della serie OPPO Reno8 che si è svolto oggi, Billy Zhang, vicepresidente delle vendite e dei servizi all’estero dell’azienda, ha confermato che il prossimo anno prevede di eliminare il caricabatterie dalla confezione di diversi prodotti.

OPPO smetterà di includere il caricabatterie in diversi prodotti il prossimo anno

Zhang non ha specificato quali sarebbero i primi prodotti a essere spediti senza caricabatterie, ma dai suoi commenti sembra che questa strategia verrà applicata per alcuni mercati e non per altri, poiché ha affermato che per alcuni consumatori non è facile reperire i caricabatterie SuperVOOC.

OPPO offre una tecnologia di ricarica rapida unica che richiede un caricabatterie compatibile con SuperVOOC da 80 W per sfruttare al meglio gli ultimi smartphone dell’azienda.

Sebbene Zhang non si sia espresso in merito alle motivazioni alla base di questa decisione è probabile che si tratti di un modo per ridurre i rifiuti elettronici, come affermato da molti altri produttori di smartphone.

Dal momento che OPPO è la società madre di OnePlus possiamo aspettarci che questa strategia riguarderà anche i prodotti di quest’ultima e anche se Zhang non ha riferito nulla in merito, i prodotti OnePlus seguono regolarmente le strategie di OPPO.

