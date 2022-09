Il mese di settembre prende il via con una serie di ottime offerte in arrivo da TIM e dal suo operatore “semi-virtuale” Kena Mobile. Si tratta di una serie di offerte di tipo “operator attack” ovvero tariffe speciali attivabili esclusivamente tramite portabilità del numero da un operatore selezionate. Queste offerte garantiscono un prezzo particolarmente contenuto (si parte da 5,99 euro al mese con Kena) a fronte di alcuni compromessi, come l’impossibilità di accedere al 5G di TIM. Chi sta cercando una nuova tariffa per la SIM dello smartphone può, quindi, valutare con attenzione le proposte di settembre di TIM e Kena Mobile. Ecco tutti i dettagli:

TIM rilancia le offerte operator attack TIM Wonder da 7,99 euro al mese

Partiamo da TIM che, per il mese di settembre, rinnova la gamma di offerte TIM Wonder. Si tratta di una serie di offerte operator attack attivabili esclusivamente online, tramite il sito dell’operatore. Le opzioni su cui puntare sono tre. La più economica è TIM Wonder Five che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati e 70 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali:

Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full, Enegan, Plink, China Mobile International (CMLink Italy), Wings Mobile, Ovunque, Élite Mobile, Italia Power

C’è poi TIM Wonder SIX che mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a 100 GB in 4G. Il costo di quest’offerta è di 9,99 euro al mese. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile solo con portabilità. Per l’attivazione di TIM Wonder SIX è possibile richiedere la portabilità da:

Iliad

uno dei seguenti operatori virtuali: Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Feder Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, Nextus, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full, Enegan, Plink, China Mobile International (CMLink Italy), Wings Mobile, Ovunque, Élite Mobile, Italia Power

A completare la gamma di offerte c’è TIM Wonder che include minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese. L’offerta è disponibile solo con portabilità da ho. Mobile e Lycamobile. Ricordiamo che per i già clienti TIM di rete fissa, su tutte le tariffe TIM Wonder, è possibile attivare la promozione gratuita TIM Unica che garantisce Giga illimitati senza costi aggiuntivi.

Le tre offerte della gamma TIM Wonder possono essere richieste direttamente online. Basta accedere al link qui di sotto e selezionare l’operatore di provenienza per verificare le tariffe attivabili per il proprio numero. Da notare che per tutti gli operatori non compatibili con la gamma TIM Wonder è possibile attivare TIM 5G Power Smart con minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G a 14,99 euro al mese.

Per passare a TIM ed attivare una delle offerte disponibili a settembre è possibile utilizzare il link qui di sotto:

>> Richiedi una delle offerte TIM Wonder <<

Kena Mobile rinnova le offerte: c’è una nuova promo con 100 Giga a 5,99 euro

Kena Mobile ha iniziato il mese di settembre con un rinnovamento del suo listino di offerte che si traduce nel lancio della nuova tariffa Kena 5,99 100 GB Promo Online. Si tratta di un’offerta di tipo operator attack che può essere attivata direttamente online dai clienti che richiedono la portabilità del numero da operatori selezionati.

L’offerta include minuti illimitati, 100 SMS oltre a 100 GB in 4G fino a 60 Mbps in download. Il costo periodico è di 5,99 euro al mese con attivazione gratuita. Per poter richiedere l’attivazione dell’offerta è necessario richiedere la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra: PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, 1Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, Digi Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu

L’offerta è attivabile fino al 14 settembre, direttamente dal sito Kena Mobile. Ecco il link:

>> Attiva Kena 5,99 100 GB Promo Online <<

Kena Mobile propone diverse altre offerte come Kena 7,99 (150 GB a 7,99 euro al mese), attivabile da chi passa da Iliad o da un operatore virtuale selezionato. C’è poi Kena 11,99 (100 GB a 11,99 euro al mese) che può essere richiesta con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. Non mancano anche le offerte per chi attiva un nuovo numero (100 GB a 7,99 euro oppure 150 GB a 9,99 euro).

Per tutti i dettagli sulle offerte è possibile sfruttare il link qui di sotto:

>> Scopri qui le offerte Kena Mobile di settembre <<