TIM ha in programma di apportare delle importanti modifiche al portafoglio di offerte della serie SuperGiga a partire da lunedì 29 agosto 2022, eliminando la possibilità di raddoppiare il pacchetto di traffico dati per i primi tre mesi dall’attivazione.

A partire dalla settimana prossima le offerte disponibili dovrebbero essere SuperGiga 50, SuperGiga 100 e SuperGiga Famiglia.

Le novità di TIM SuperGiga dal 29 agosto

Iniziando da SuperGiga 50, si tratta di un’offerta che ha un canone di 9,99 euro al mese (con costo di attivazione di 5 euro) e che mette a disposizione degli utenti 50 Giga di traffico dati con connettività 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload).

Per quanto riguarda SuperGiga 100, invece, il canone è di 14,99 euro al mese (con costo di attivazione di 5 euro) e il traffico dati a disposizione degli utenti è pari a 100 Giga con connettività fino a 5G (con velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload).

Entrambe le offerte prevedono il rinnovo automatico (e, pertanto, sono a tempo indeterminato) e consentono di usufruire di traffico dati anche in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea (fino a 9 Giga ogni mese per SuperGiga 50 e fino a 13 Giga ogni mese per SuperGiga 100).

Passando a SuperGiga Famiglia, si tratta di una promozione convergente fisso/mobile che prevede un canone di 5,99 euro al mese (con costo di attivazione di 5 euro) e mette a disposizione degli utenti traffico dati senza limiti (in caso di addebito direttamente nella fattura TIM di rete fissa) oppure 5 Giga (in caso di addebito su credito residuo) con connettività fino a 5G (con velocità fino a 2 Gbps in download e fino a 150 Mbps in upload).

In caso di disattivazione della linea TIM di casa, l’offerta mobile SuperGiga Famiglia viene disattivata automaticamente dall’operatore.

