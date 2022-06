Nonostante l’enorme popolarità di Google Chrome, il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare al browser alternativo del colosso coreano e nelle scorse ore ha rilasciato una nuova versione beta: stiamo parlando di Samsung Internet Beta v18.

Le novità della versione 18 di Samsung Internet Beta

Sono diverse le novità studiate dagli sviluppatori del colosso coreano e introdotte con tale release beta del browser e la più importante è senza dubbio rappresentata da uno strumento che consente di “estrarre” il testo da un’immagine.

Si tratta di una nuova funzione di “acquisizione del testo”, che gli utenti troveranno nel menu contestuale e che consentirà loro di “catturare” il testo direttamente dalle immagini per poi ritrovarlo disponibile negli appunti.

Questa nuova funzionalità richiede One UI 4.1.1 e, pertanto, al momento è supportata solo dagli smartphone più recenti del colosso coreano, come la serie Samsung Galaxy S22.

Una novità viene invece introdotta per Samsung Galaxy Z Fold3 e gli altri smartphone pieghevoli ed è la possibilità di avere più opzioni per quanto riguarda la barra degli strumenti o degli indirizzi.

Spesso chi usa browser alternativi a Google Chrome lo fa per aumentare il livello di privacy e il team di sviluppatori di Samsung ne è consapevole e, pertanto, dedica grandi attenzioni a questo specifico aspetto. E così con la versione 18 di Samsung Internet Beta migliora anche la funzionalità Smart Anti-Tracking, che ora è in grado di rilevare e bloccare i tracker che utilizzano la tecnica CNAME cloaking nel tentativo di aggirare le normali tecnologie di protezione.

Ed ancora, tra le novità vi sono il passaggio di default dei link da http a https per aumentare la sicurezza e la privacy durante la navigazione e un’opzione per consentire alle app di aprire dei collegamenti direttamente in modalità Samsung Internet Secret (navigazione privata).

