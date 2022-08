Samsung sta aggiornando in questi giorni diversi “vecchi” modelli di smartphone e tablet, ancora tra le mani di milioni di utenti sparsi per il mondo. Nella lista del produttore abbiamo Samsung Galaxy S8 e S8+, Galaxy S7 e S7 edge, ma anche Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S5 Neo, Galaxy S6 e S6 edge, Galaxy Alpha, Galaxy A7 (2018) e altri modelli con qualche annetto sulle spalle, incluso pure qualche tablet della serie Galaxy Tab. Qual è il motivo di tutto ciò? Scopriamolo insieme.

Incredibile, Samsung aggiorna ancora tanti vecchi smartphone e tablet Galaxy: ecco perché

A distanza di diversi anni dal lancio, Samsung sta aggiornando in questi giorni alcuni “vecchi” smartphone Galaxy, soprattutto per quanto riguarda la fascia alta. Oltre a Galaxy S8, S8+, S7 e S7 edge, il rollout riguarda tanti altri smartphone del produttore come Galaxy Note 8, Galaxy Note 9, Galaxy S5 Neo, Galaxy S6 e S6 edge, Galaxy Alpha, Galaxy A7 (2018) e non solo. Si arriva persino a prodotti usciti nel 2014, ormai fuori dal normale supporto software da tanto tempo.

Tra i diversi firmware in distribuzione abbiamo G95*FXXUCDVG4 (S8 e S8+), G93*FXXU8EVG3 (S7 e S7 edge), N950FXXUGDVG5 (Note 8), G903FXXU2BFG3 (S5 Neo), G92*FXXU6EVG1 (S6 e S6 edge), G850FXXU2CVH9 (Alpha) e A750FXXU5CVG1 (A7 2018). Considerando tutti i modelli ancora in circolazione (a volte basta un cambio di batteria e lo smartphone torna in vita completamente), sono milioni gli smartphone che si stanno aggiornando. Persino alcuni vecchi modelli di tablet stanno ricevendo aggiornamenti simili, fino ad arrivare a Galaxy Tab S (T700 e T705) e Galaxy Tab S 10.5 (T800, T805 e T807).

Le novità? Nessuna versione di Android più recente naturalmente (la One UI 5.0 con Android 13 è in sviluppo per modelli più recenti), e nemmeno sono state introdotte nuove funzionalità o nuove patch di sicurezza (con qualche eccezione). E allora cosa ha spinto Samsung a rimettere mano al software di questi smartphone e tablet Android? È stato necessario intervenire per risolvere un problema di stabilità con il GPS, che a quanto pare “affliggeva” (o lo faceva solo potenzialmente) alcuni vecchi modelli della gamma Galaxy.

In realtà in questi anni non ci è sembrato di notare particolari problematiche per quanto concerne la connettività GPS dei dispositivi Samsung, ma purtroppo per ora non possiamo dirvi di più. Il produttore non ha fornito maggiori dettagli: torneremo sicuramente sull’argomento nel caso la casa sud-coreana decida di rilasciare ulteriori informazioni o magari una dichiarazione sull’argomento.

Come aggiornare Samsung Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, Note 8, Note 9, S5 Neo, S6, S6 edge e gli altri dispositivi

Gli aggiornamenti per i suddetti smartphone e tablet Samsung Galaxy sono in distribuzione anche in Italia via OTA a partire dai modelli no brand, per cui potrebbe bastare un rapido controllo dalle impostazioni di sistema per installarli. Per verificarne l’arrivo potete semplicemente seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. In caso di esito negativo potete attendere qualche ora o giorno e riprovare.

Avete trovato anche voi un nuovo aggiornamento software per il vostro “vecchio” smartphone Samsung Galaxy?

