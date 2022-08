All’inizio di questo mese il team di OnePlus ha presentato ufficialmente OxygenOS 13, nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda che nei prossimi mesi è destinata a sbarcare sulla maggior parte dei suoi device.

Così come ci ha tenuto a spiegare il produttore cinese, OxygenOS 13 offrirà agli utenti un’esperienza software “fast and smooth” e si caratterizzerà per il design Aquamorphic, ispirato al flusso dell’acqua (con icone minimal, animazioni e un’ampia varietà di forme e texture), garantendo anche una maggiore sicurezza, oltre a più possibilità di personalizzazione e nuove funzioni richieste dagli utenti.

Per OnePlus 10 Pro, OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro il produttore ha già avviato i programmi beta per questa sua nuova versione dell’interfaccia e nelle scorse ore è arrivato il momento di avviare le closed beta anche per altri due device.

Iniziano le closed beta di OxygenOS 13 per OnePlus 9R e OnePlus 8T

Il team di OnePlus ha annunciato tramite un post sul forum ufficiale dell’azienda che i possessori di OnePlus 8T e OnePlus 9R desiderosi di provare l’interfaccia OxygenOS 13 basata su Android 12 possono ora candidarsi per far parte del gruppo di beta test.

Così come sempre avviene, gli sviluppatori si aspettano che i tester forniscano feedback e suggerimenti con una certa frequenza, in modo da poter sfruttare tali contenuti per migliorare l’esperienza utente della nuova interfaccia e arrivare rapidamente a una versione ottimizzata da mettere a disposizione di tutti.

Allo stato attuale OnePlus ha bisogno di 200 persone in India per i programmi closed beta di OnePlus 8T e OnePlus 9R e gli utenti potranno proporre la propria candidatura sfruttando i seguenti link:

Ovviamente, trattandosi di una versione closed beta, gli utenti non possono attendersi una release di OxygenOS 13 stabile e, pertanto, potrebbero essere presenti bug, malfunzionamenti o rischi per la sicurezza anche rilevanti.

