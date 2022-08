Il team di sviluppo di WhatsApp continua ad evolvere la popolare app di messaggistica, implementando costantemente nuove funzionalità e nuovi aggiornamenti legati alla sicurezza, rilasciando gli aggiornamenti, che al termine dello sviluppo raggiungeranno tutti gli utenti, all’interno della versione dell’app in anteprima destinata ai beta tester.

In mattinata vi avevamo anticipato che la nuova versione 2.22.18.17 di WhatsApp Beta per Android ha introdotto alcune novità proprio lato sicurezza, andando a potenziare una funzionalità di recente introduzione, che consentirà presto a tutti gli utenti di avere un maggiore controllo sul proprio account; nelle ore successive è emerso che lo stesso aggiornamento sembra abilitare un’ulteriore funzionalità sulla quale il team di sviluppo lavora da mesi e riguardante gli aggiornamenti di stato.

WhatsApp: gli aggiornamenti di stato sbarcano nella lista delle chat

In occasione del rilascio della versione 2.22.17.24 di WhatsApp Beta per Android, il team di sviluppo della popolare app di messaggistica ha introdotto la possibilità di rispondere agli aggiornamenti di stato semplicemente lasciando una reazione a scelta tra le 8 predefinite, qualcosa di molto ispirato (o preso in prestito) da Instagram, altro prodotto del panorama Meta.

Grazie al sempre puntuale portale specializzato WaBetaInfo, veniamo a conoscenza del fatto che WhatsApp sta, adesso, arricchendo le funzionalità legate agli aggiornamenti di stato, implementando gli stessi direttamente all’interno dell’elenco delle chat, mettendoli più in risalto rendendone più immediata la consultazione senza dovere necessariamente accedere alla scheda “Stato”. Si tratta comunque di una funzionalità già avvistata in precedenza, nello specifico in occasione del rilascio della versione 2.22.13.9 in anteprima dell’app.

Come è possibile apprezzare dalla precedente schermata, catturata su uno smartphone Android che esegue la versione 2.22.18.17 di WhatsApp Beta, quando un contatto presente all’interno della lista delle chat (quindi qualcuno con cui sono stati scambiati messaggi) carica un nuovo aggiornamento di stato, questo sarà visibile anche all’interno della lista delle chat: basterà effettuare un tap sull’immagine del profilo, circondata di un anello verde (che segnala la presenza dell’aggiornamento di stato), per potere visualizzare l’aggiornamento di stato stesso.

Qualora un utente non gradisse la funzionalità degli aggiornamenti di stato e provasse fastidio nel vedersi l’elenco delle chat costellato da queste segnalazioni, il team di sviluppo di WhatsApp ha introdotto una nuova opzione tra le impostazioni per rimuovere tutti gli aggiornamenti di stato dall’elenco delle chat.

La funzionalità appena descritta sta attualmente raggiungendo un numero sempre crescente di beta tester e quindi c’è la possibilità che, pure aggiornando WhatsApp Beta all’ultima versione disponibile, ancora non si possa godere degli aggiornamenti di stato nell’elenco delle chat. La certezza è che la versione 2.22.18.17 in anteprima dell’app per Android è contrassegnata come compatibile per ricevere la funzionalità.

Sebbene gli aggiornamenti di stato all’interno dell’elenco delle chat, al momento, sia disponibile unicamente per alcuni fortunati beta tester della versione di WhatsApp per Android, la funzionalità potrebbe presto raggiungere anche gli utenti che eseguono le versioni in anteprima di WhatsApp per iOS in un futuro molto prossimo. Potrebbero volerci ancora alcune settimane, invece, prima che la funzionalità arrivi sulla versione stabile della popolare app di messaggistica.

Come scaricare l’ultima versione beta dell’app

Per provare in anteprima le più recenti novità introdotte dal team di sviluppo della popolare app di messaggisitca, basterà scaricare l’ultima versione disponibile di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema operativo Android di Google: per farlo, è possibile iscriversi al Programma Beta dell’app (è possibile trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link) attraverso il Google Play Store.

Qualora il Programma Beta fosse momentaneamente al completo, sarebbe comunque possibile testare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp Beta, procedendo con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: Le nostre guide di WhatsApp