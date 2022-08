Dopo aver debuttato in Cina, lo smartphone HONOR 70 5G è stato da poco lanciato anche in Malesia. Lo smartphone di fascia media di HONOR propone un design premium unico ed è dotato di un pannello OLED curvo, una tripla fotocamera posteriore, un chipset Snapdragon 778G+ e una batteria da 4800 mAh.

Specifiche di HONOR 70 5G

HONOR 70 5G sfoggia un display curvo Full HD+ OLED da 6,67 pollici che supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il dispositivo è munito di uno scanner di impronte digitali sotto il display e adotta il SoC Snapdragon 778G+ abbinato a un massimo di 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

La fotocamera posteriore di HONOR 70 5G è composta da un sensore principale IMX800 Super Sensing da 54 megapixel, un obiettivo ultra grandangolare e macro da 50 megapixel e una fotocamera di profondità da 2 megapixel, mentre frontalmente è presente una fotocamera selfie da 32 megapixel alloggiata nel foro in alto al centro del display.

HONOR 70 5G è alimentato da una batteria da 4.800 mAh con supporto per la ricarica rapida da 66 W ed esegue Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1. La connettività include una porta USB-C, WiFi, Bluetooth 5.2, 5G e NFC.

Disponibilità e prezzo di HONOR 70 5G

HONOR 70 5G è attualmente in preordine in Malesia al prezzo di 1.999 RM (circa 443 euro) per l’unica variante con 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna.

Gli acquirenti che preordineranno il dispositivo riceveranno gratuitamente le cuffie HONOR Earbuds 2 lite, una custodia per lo smartphone e un anno di garanzia estesa. La data di vendita effettiva di HONOR 70 5G sarà annunciata a breve.

