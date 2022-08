Attualmente è necessario ripristinare le impostazioni di fabbrica del proprio smartwatch Wear OS quando lo si configura con un nuovo smartphone.

Ora Google sta lavorando a una soluzione per evitare la perdita dei dati dello smartwatch consentendo di effettuarne il backup quando l’utente cambia smartphone, in modo da rendere il processo meno laborioso.

Google lavora alla possibilità di eseguire il backup dei dati dello smartwatch Wear OS

Nuove stringhe individuate da XDA nel codice dell’APK di Google Play Services v22.32.12 beta rivelano che Google potrebbe presto offrire agli utenti la possibilità di eseguire il backup dei dati dello smartwatch quando passano a un nuovo smartphone per rendere la migrazione meno fastidiosa.

Il codice della versione beta di Google Play Services v22.32.12 suggerisce che la futura funzionalità di backup dei dati dovrà essere in qualche modo configurata attraverso varie opzioni.

La possibilità di effettuare il backup dei dati dello smartwatch Wear OS è benvenuta, tuttavia potrebbe essere necessario del tempo prima che venga rilasciata ampiamente, poiché attualmente sembra essere ancora nelle prime fasi di sviluppo.

Nel corso dell’evento Galaxy Unpacked tenuto recentemente da Samsung, il colosso di Mountain View ha annunciato che in futuro Google Maps non avrà più bisogno di uno smartphone per la navigazione su Wear OS.

