HONOR si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con il lancio del nuovo HONOR 70 in versione Global. Il brand cinese ha già svelato, per il mercato interno, la gamma HONOR 70 lo scorso mese di maggio (ci sono anche le varianti Pro e Pro+ che completano la famiglia di smartphone). Nelle prossime settimane, lo smartphone debutterà anche in Europa. La presentazione ufficiale è programmata per il prossimo 2 di settembre secondo le prime indiscrezioni.

Il nuovo HONOR 70 è già stato avvistato su alcuni siti web dell’azienda (in Francia, in Spagna e nel Regno Unito ad esempio). In queste ore, arrivano nuove conferme in merito alle specifiche, alle colorazioni ed al prezzo della versione Global del nuovo HONOR 70, smartphone che potrà contare su Android 12 e sui servizi Google. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul progetto:

HONOR 70 è pronto per il mercato globale: debutto il 2 settembre?

Il debutto del nuovo HONOR 70 per il mercato globale e, in particolare, in Europa è sempre più vicino. Lo smartphone, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere svelato il prossimo 2 settembre con un’immediata partenza delle vendite. Le varianti 70 Pro e 70 Pro+ non dovrebbero arrivare in Europa, restando, molto probabilmente, un’esclusiva per il mercato cinese.

Il nuovo smartphone di casa HONOR dovrebbe arrivare sul mercato europeo in due configurazioni. Il modello base avrà 8 GB di RAM e 128 GB di storage mentre la versione top potrebbe contare su 8 GB di RAM e 256 GB di storage. In arrivo, inoltre, ci sarebbero tre colorazioni: Midnight Black, Emerald Green e Crystal Silver. Almeno una di queste tre colorazioni potrebbe essere disponibile in esclusiva per la variante top.

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo HONOR 70 in Europa, invece, sembra essere confermato un listino di 549 euro per la versione base con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Per incrementare lo storage a disposizione dovrebbe essere richiesto un esborso extra di 50 euro. La variante da 256 GB, infatti, dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo di 599 euro.

Una conferma ufficiale su quanto emerso in queste ore arriverà, molto probabilmente, nei prossimi giorni. La data da segnare sul calendario, come anticipato in precedenza, è quella del 2 settembre.

Le specifiche del nuovo HONOR 70

La versione Global di HONOR 70 dovrebbe riprendere tutto il comparto tecnico della variante cinese. Di conseguenza, tra le specifiche, ci sarà spazio per il SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus che sarà supportato da una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66 W. Lo smartphone potrà contare su di un display OLED da 6,67 pollici.

Il pannello montato dal nuovo smartphone di HONOR includerà bordi curvi e un rapporto tra le dimensioni di 20:9. Il display presenterà risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico includerà una tripla camera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 54 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 50 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per la profondità.

A completare il comparto tecnico troveremo un sensore di impronte digitali sotto al display. Lato software, invece, ci sarà Android 12, naturalmente personalizzato con la Magic UI in versione 6.1. Il software includerà i servizi e le app di Google, garantendo un’esperienza utente completa. Ulteriori dettagli sul progetto, in particolare in merito a possibili differenze tra la versione Global e quella cinese, arriveranno nei prossimi giorni.

