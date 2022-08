A distanza di qualche giorno del rilascio della versione finale di Android 13 per i possessori degli smartphone della serie Google Pixel supportati pare che ancora alcuni utenti non abbiano effettivamente ricevuto il nuovo sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Stando alle segnalazioni che si stanno moltiplicando in Rete, sono in tanti a vedere la disponibilità di un nuovo update di Android 12 e nelle scorse ore è stato lo stesso team di sviluppatori di Google a spiegare il motivo per il quale ciò si sta verificando.

C’è una ragione se Android 13 tarda un po’

Questa è la nota ufficiale che è stata diffusa dal colosso di Mountain View:

Il 15 agosto, i dispositivi Pixel che eseguono una versione precedente di Android 12 hanno ricevuto una notifica relativa a un aggiornamento Android 12 rilasciato in precedenza con correzioni di bug. Il messaggio nella notifica era confuso con i tempi di Android 13 e attualmente viene modificata per chiarezza. Questo aggiornamento è separato dalla versione di Android 13 che ha iniziato a essere distribuito ieri su tutti i dispositivi Pixel supportati e continuerà nelle prossime settimane, a seconda dell’operatore. Gli utenti riceveranno una notifica non appena l’OTA sarà disponibile per il proprio dispositivo. Incoraggiamo gli utenti a controllare la loro versione di Android e la disponibilità di un aggiornamento per ricevere il software più recente quando sarà disponibile per il proprio operatore.

In pratica, non si tratta di un mero errore, così come pensato da tanti utenti fino a questo momento e anzi il colosso di Mountain View chiede ai possessori di Google Pixel che riceveranno la notifica della disponibilità di questa ennesima versione di Android 12 di scaricarla e installarla e soltanto dopo che l’avranno fatto riceveranno la successiva release del sistema operativo.

In pratica, per “assaggiare” il nuovo OS bisognerà avere ancora un po’ di pazienza.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità di Android 13