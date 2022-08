Nei giorni scorsi il team di sviluppatori di Samsung ha annunciato di avere dato il via al Programma Beta di One UI 5 per gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 13.

Ma l’interfaccia One UI 5.0 è in fase di test anche su altri smartphone dell’azienda, come quelli delle serie Samsung Galaxy S20 e Samsung Galaxy S21 e i Samsung Galaxy A53 5G e Galaxy A5s2 5G.

Un’altra piccola novità per Samsung One UI 5.0

Tra le varie novità che il colosso coreano ha deciso di introdurre con One UI 5 pare ve ne sia anche una che riguarda la schermata delle chiamate, almeno ciò è quanto emerge da un messaggio pubblicato su Twitter da Ice Universe.

Il popolare leaker, infatti, ha pubblicato la seguente immagine che ci mostra un sondaggio che la divisione coreana di Samsung avrebbe deciso di sottoporre agli utenti con riferimento proprio all’interfaccia della schermata delle chiamate (una versione riempe completamente lo schermo con delle sfumature colorate mentre l’altra presenta delle parti bianche):

Stando a quanto è possibile apprendere, il colore di sfondo dovrebbe corrispondere al colore principale presente nell’immagine della persona che sta effettuando la chiamata mentre non è chiaro cosa succederà nel caso in cui il contatto non abbia un’immagine associata o se la chiamata proviene da un numero non salvato.

Probabilmente il team di sviluppatori del colosso coreano implementerà una di queste due varianti con una prossima versione beta di One UI 5.0.

Quasi certamente Samsung continuerà ad aggiungere altre nuove funzionalità e a modificare il design di alcuni elementi della sua interfaccia fino a quando non si arriverà al rilascio della versione stabile di One UI 5.0, cosa che dovrebbe avvenire intorno alla fine del terzo trimestre del 2022.

