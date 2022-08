Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 ha movimentato il settore degli smartphone pieghevoli e pare che OPPO abbia deciso di rispondere al colosso coreano con due nuovi modelli, device che dovrebbero essere lanciati a livello globale.

Ne è convinto Yogesh Brar, che su Twitter ci ha tenuto a precisare che, a differenza di quanto fatto da Xiaomi con MIX Fold 2, OPPO ha in programma di tenere testa a Samsung non soltanto in Cina ma anche negli altri mercati.

Cosa sappiamo dei nuovi smartphone pieghevoli di OPPO

Iniziando dai loro possibili nomi, il produttore cinese ha registrato presso l’European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i due brand OPPO Find N Fold e Find N Flip: il primo dovrebbe appartenere ad un dispositivo con un design simile a quello di un tablet mentre il secondo sarebbe quello scelto per un telefono stile “a conchiglia”.

Pare che per questi due nuovi smartphone siano già iniziati i test interni e per quanto riguarda il processore il colosso cinese probabilmente ha deciso di puntare su Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ossia la CPU più potente tra quelle al momento disponibili in ambito mobile e che offre maggiori garanzie per prestazioni ed efficienza energetica.

E a confermare indirettamente le indiscrezioni sul possibile lancio di OPPO Find N Fold e Find N Flip è stato Pete Lau, CPO del colosso cinese, il quale nelle scorse ore ha pubblicato su Twitter le seguenti due foto, che mostrano quella che sembra una cerniera per un dispositivo pieghevole.

Ovviamente le foto di Pete Lau potrebbero riferirsi anche a un dispositivo pieghevole di OnePlus, che fino a questo momento non ha lanciato smartphone di questo tipo.

Per saperne di più, pertanto, non ci resta altro da fare che attendere le prossime indiscrezioni ma probabilmente Samsung presto avrà nuove temibili rivali pronte a contenderle il ruolo di leader del settore degli smartphone pieghevoli.

Potrebbe interessarti anche: la video anteprima di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4