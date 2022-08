La personalizzazione rappresenta senza dubbio uno dei punti di forza di Android e ciò sin dalle prime versioni del sistema operativo mobile di Google, il cui team di sviluppatori nel corso degli anni ha provato a mettere a disposizione degli utenti sempre più opportunità.

Un esempio recente è rappresentato dal sistema dei colori dinamici, ossia la soluzione introdotta con Android 12 per consentire agli utenti di personalizzare vari elementi dell’interfaccia sulla base dei colori principali dello sfondo della schermata home.

Ma la personalizzazione passa anche dagli sfondi e sono tanti gli utenti che amano cambiare l’immagine che rende unica la schermata principale o quella di sblocco.

Da Google arrivano tre nuovi sfondi

Ebbene, nelle scorse ore il team di Google ha pubblicato tre nuovi sfondi che si vanno ad aggiungere a tutti gli altri rilasciati con cadenza mensile dal colosso di Mountain View.

Le nuove immagini sono dedicate all’Indigenous Day e più in particolare alla cultura Inuit. Realizzati dall’artista Gayle Uyagaqi Kabloona, gli sfondi sono intitolati “Helping Hands“, “Interconnected” e “Life and Water“.

Già disponibili nella sezione Curated Culture dell’app dedicata alla personalizzazione degli smartphone Google Pixel, questi tre sfondi utilizzano immagini in bianco e nero mescolate con colori arancioni, verdi e blu.

Questa non è la prima volta che il team di Google sfrutta la pubblicazione mensile di nuovi sfondi per celebrare vari tipi di culture e in passato il colosso di Mountain View ha per esempio dedicato delle immagini all’International Women’s Day, al Pride Month e all’Asian Pacific American Heritage Month.

Come scaricare i nuovi sfondi

I possessori di uno degli smartphone della serie Google Pixel (dalla terza generazione in poi) possono scaricare le nuove immagini di Google direttamente dall’app pre-installata dedicata agli sfondi.

Tutti gli altri utenti, invece, possono sfruttare il seguente link:

scarica gli sfondi Google di agosto

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese