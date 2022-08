Mancano un paio di giorni alla presentazione ufficiale dei nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4. La famiglia di smartphone con display pieghevole di Samsung si rinnova con due nuovi modelli destinati a ricoprire un ruolo di primissimo piano per la gamma futura della casa coreana. L’evento di presentazione è in programma il prossimo 10 di agosto ma già da tempo i due smartphone sono al centro di rumor e indiscrezioni che ci hanno svelato buona parte del comparto tecnico, che potrà contare sul nuovo SoC top di gamma di casa Qualcomm, e delle varie funzionalità dei nuovi Galaxy Z. In queste ore, i futuri Galaxy Z Flip 4 e Z Fold 4 sono protagonisti di un nuovo leak che ci svela tutte le specifiche tecniche oltre al prezzo e la data di uscita. Vediamo i dettagli:

Samsung Galaxy Z Fold 4: specifiche tecniche complete, prezzo e data di uscita

Partiamo dal più grande e costo componente della nuova gamma Galaxy Z. Il futuro Samsung Galaxy Z Fold 4 si prepara a debuttare sul mercato con un display Dynamic AMOLED 2X caratterizzato da una diagonale di 7,6 pollici e da un pannello con risoluzione 2176 x 1812 pixel con refresh rate di 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus+. Da notare anche la presenza di un display aggiuntivo Infinity-O con risoluzione di 2316 x 904 pixel. A gestire il funzionamento del nuovo smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Il nuovo SoC di Qualcomm, garanzia di ottime prestazioni in qualsiasi contesto di utilizzo, sarà affiancato da 12 GB di memoria RAM LPDDR5X e da 256 o 512 GB di storage con alcuni mercati che potranno contare anche su di una variante da 1 TB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 4 potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore costituita da un sensore principale da 50 MP (f/1.8, OIS, Dual Pixel AF) supportato da un sensore da 12 MP ultrawide (f/2.2, 1.12 µm) e da uno da 10 MP tele (f/2.4 1.0 µm, OIS, PDAF, zoom ottico 3x).

La camera anteriore includerà un sensore da 10 MP, integrata sotto al display. Lo smartphone integrerà una batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 W e con supporto alla ricarica wireless da 15 W. Confermata la presenza del sensore di impronte digitali sul bordo del case oltre che del supporto eSIM. Confermata la certificazione IPx8 e il supporto alla S-Pen. Il nuovo Galaxy Fold 4 presenterà dimensioni pari a 155,1 x 67,1 x 15,8 mm, da piegato, e di 155,1 x 130,1 x 6,3 mm, da aperto. Il peso atteso è di 254 grammi. Il nuovo smartphone potrà contare su Android 12.

I prezzi e la data di lancio in Europa

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, infine, il Fold 4 è atteso in Europa con un prezzo di lancio di 1.799 euro (12/256 GB). In arrivo c’è anche una seconda variante da 1.899 euro (12/512 GB). Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla versione da 1 TB che potrebbe non essere commercializzata in Europa. Da notare che la fonte conferma possibili ritocchi verso l’alto in alcuni mercati europei (come l’Italia). La data di lancio è fissata per il prossimo 25 di agosto con i preordini che si apriranno subito dopo la presentazione ufficiale.

Samsung Galaxy Z Flip 4: specifiche tecniche complete, prezzo e data di uscita

Naturalmente, c’è grande attesa anche per il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4. Lo smartphone è destinato a diventare il più venduto della gamma Galaxy Z contribuendo alla diffusione degli smartphone con display pieghevole su scala globale. Le specifiche tecniche del nuovo Flip sono da top di gamma anche se lo smartphone si posizionerà un gradino al di sotto del Fold 4. Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4 potrà contare su di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione pari a 2640 x 1080 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Presente il Gorilla Glass Victus+. Non manca il display secondario da 1,9 pollici per quando lo smartphone è chiuso. Anche in questo caso, a gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il chipset di Qualcomm sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Ci saranno anche varianti da 256 GB e 512 GB, sempre abbinate ad 8 GB di memoria RAM. Il nuovo Flip arriverà sul mercato con una batteria da 3.700 mAh con supporto alla ricarica da 25 W ed alla ricarica wireless da 15 W.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 MP (f/1.8, 1.8 µm, OIS) e sensore secondario da 12 MP ultra wide (f/2.2, 123° 1.12 µm). La camera frontale è da 10 Megapixel. Il nuovo pieghevole di Samsung presenterà dimensioni pari a 84,9 x 71,9 x 17,1 mm, da chiuso, e di 165,2 x 71,9 x 6,9 mm, da aperto. Il peso è di 187 grammi. Lo smartphone può sfruttare la connettività Dual SIM grazie al supporto alle eSIM (non c’è un secondo slot per la SIM fisica). Ci sarà il sensore di impronte digitali. Da notare anche la certificazione IPx8.

Il nuovo Galaxy Z Flip 4 arriverà sul mercato in quattro colorazioni ma, grazie alla Bespoke Edition disponibile sullo store ufficiale di Samsung, è possibile contare su oltre 70 combinazioni cromatiche grazie a colorazioni differenti per i vari elementi della scocca.

I prezzi e la data di lancio in Europa

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo Samsung Galaxy Z Flip 4, invece, il listino partirà da 1.099 euro (8/128 GB). Per la versione con 256 GB di storage è atteso un prezzo di listino di 1.159 euro mentre la variante top con 512 GB potrà contare su 1.279 euro. Anche in questo caso, i prezzi potrebbero essere ritoccati verso l’alto in alcuni mercati, come l’Italia. Dopo la presentazione ufficiale e una breve fase di preordine, il nuovo Z Flip 4 arriverà sul mercato a partire dal 25 agosto.

