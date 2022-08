Android TV e Google TV sono disponibili in una grande varietà di dispositivi che spesso sono dotati di poco spazio di archiviazione, limitando il numero di app installabili e gli aggiornamenti di sistema.

Ora sembra che Google stia spingendo i suoi partner a incrementare la quantità minima di spazio per l’archiviazione sui futuri dispositivi Android TV e Google TV che rilasceranno sul mercato.

Google TV e Android TV con non meno di 16 GB di archiviazione

Secondo quanto riportato dalla fonte, nelle ultime settimane Google ha tenuto un incontro a porte chiuse con i suoi partner che producono smart TV per delineare i piani dell’azienda per il futuro di Google TV e Android TV.

Gran parte della presentazione si è concentrata su nuove funzionalità come streaming Nest Audio, Fast Pair, integrazione del sistema operativo Fitbit/Wear e altro, tuttavia Google ha spronato i suoi partner affinché includano almeno 16 GB di spazio di archiviazione sui nuovi dispositivi Android TV e Google TV a partire dal rilascio di Android 13, in modo da predisporre è più spazio per le app e gli aggiornamenti di sistema.

Attualmente la maggior parte dei dispositivi Google TV e Android TV economici tendono a includere solo 8 GB di spazio di archiviazione, come ad esempio Chromecast con Google TV, limitando il numero di app installabili e gli aggiornamenti di sistema.

Portare lo spazio di archiviazione minimo a 16 GB sarebbe sicuramente un toccasana, ma bisognerà vedere quanti dei partner di Google seguiranno effettivamente il consiglio dell’azienda di Mountain View.

