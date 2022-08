Mancano oramai pochi giorni al 10 agosto 2022, data scelta da Samsung per la presentazione ufficiale della nuova generazione di smartphone pieghevoli dell’azienda: stiamo ovviamente parlando di Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Nelle ultime settimane le anticipazioni e le indiscrezioni su tali device si sono fatte sempre più insistenti e nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate delle foto che ci permettono di osservarli dal vivo.

Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 in tutto il loro splendore

In particolare, le immagini in questione, pubblicate su Twitter da Noh (qui e qui), ci mostrano un Samsung Galaxy Z Fold4 in una colorazione blu e un Samsung Galaxy Z Flip4 in celeste.

Iniziamo da Galaxy Z Fold4:

E questo è Samsung Galaxy Z Flip4:

Per quanto riguarda quest’ultimo modello, non sembrano esserci particolari novità nel design rispetto al suo predecessore (forse i bordi sembrano un po’ più piatti).

Passando a Samsung Galaxy Z Fold4, l’area della cerniera sembra un po’ più piccola mentre sul display interno è visibile la fotocamera integrata sotto lo schermo ma è difficile stabilire se vi siano differenze evidenti rispetto a Samsung Galaxy Z Fold3.

In entrambi i modelli la piega appare un po’ più piccola e meno evidente rispetto alla generazione dello scorso anno.

Ricordiamo che nei giorni scorsi sono emersi anche quelli che dovrebbero essere i prezzi in Europa dei nuovi device che saranno lanciati all’evento Samsung Galaxy Unpacked del 10 agosto:

Samsung Galaxy Z Fold4 -> 256 GB a 1.799 euro / 512 GB a 1.919 euro

Samsung Galaxy Z Flip4 -> 128 GB a 1.109 euro / 256 GB a 1.169 euro

Samsung Galaxy Watch5 (40mm) -> Bluetooth a 299 euro / 4G a 349 euro

Samsung Galaxy Watch5 (44mm) -> Bluetooth a 329 euro / 4G a 379 euro

Samsung Galaxy Watch5 Pro (45mm) -> Bluetooth a 469 euro / 4G a 499 euro

Tutti gli interessati a scoprire le novità che Samsung ha in serbo per noi potranno seguire l’evento attraverso i vari canali dell’azienda: l’appuntamento è per mercoledì 10 agosto alle ore 15.