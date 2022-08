Gboard è senza dubbio una delle applicazioni di Google più usate, oltre che una di quelle più apprezzate, in quanto accompagna gli utenti Android in tutte le principali attività quotidiane.

A contribuire in modo determinate all’enorme successo della tastiera del colosso di Mountain View è l’aspetto della personalizzazione, a cui il team di sviluppatori di Google ha dato grande importanza sin dalle prime release e che all’inizio di questo mese è stato protagonista di un ulteriore miglioramento.

Una piccola novità per gli utenti Gboard giapponesi

Gboard è una tastiera che trova applicazione a livello globale e, proprio per tale motivo, di tanto in tanto il colosso di Mountain View introduce delle funzionalità che possono andare a soddisfare le esigenze di una piccola parte di utenti e una di queste è l’opzione chiamata “Flick input sensitivity“, dedicata in particolare agli utenti giapponesi.

Questa opzione si trova all’interno del menu delle Impostazioni di Gboard, nella sezione dedicata alle Preferenze e, selezionadola, gli utenti potranno determinare il livello di sensibilità per input scorrevole con cinque possibili alternative (Basso, Medio-basso, Normale, Medio-alto o Alto).

Nonostante la descrizione usata da Google, questa novità riguarda chi ha una tastiera giapponese e usa il sistema “Flick input” (un metodo di input giapponese basato sullo scorrimento). Probabilmente, quando tale funzionalità sarà implementata in una versione stabile della tastiera, il colosso di Mountain View apporterà qualche piccola correzione.

Allo stato attuale l’opzione “Flick input sensitivity” è disponibile con la versione 12.0.07.457705062 beta di Gboard ma probabilmente è stata introdotta dopo la versione 11.8.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima le novità studiate dal team di sviluppatori di Gboard, potete aderire al programma beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure installare uno dei vari file APK da APK Mirror (trovate la pagina dedicata alla tastiera di Google seguendo questo link).

La versione stabile di Gboard è disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: