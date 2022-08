Gli utenti di smartphone trascorrono sempre più tempo sui loro dispositivi. Una società di analisi ha stimato quanto tempo viene trascorso ogni giorno sulle app. Secondo lo studio di Data.ai (ex App Annie) i residenti nei 13 paesi presi in esame attualmente trascorrono in media più di 4 ore al giorno sulle app mobili e soprattutto su quelle dei social più popolari.

Le persone trascorrono in media 4-5 ore sulle app mobili

Secondo l’analisi i residenti in Indonesia, Singapore, Brasile, Messico, Australia, India, Giappone, Corea del Sud, Canada, Russia, Turchia, Stati Uniti e Regno Unito trascorrono in media più di 4 ore al giorno sulle app mobili, mentre i residenti in Indonesia, Singapore e Brasile superano in media le 5 ore al giorno.

Il tempo medio di utilizzo delle app mobili ha raggiunto l’apice nel corso del secondo trimestre del 2020 a causa della pandemia, ma sembra che in alcuni paesi molte persone abbiano mantenuto le abitudini acquisite durante i vari lockdown. Il tempo medio trascorso utilizzando varie applicazioni mobili non solo non è diminuito dopo la normalizzazione della situazione sanitaria, ma ha continuato a crescere.

Ad esempio, i residenti di Singapore nel secondo trimestre del 2020 hanno trascorso una media di 4,1 ore al giorno in applicazioni mobili, ma nel secondo trimestre del 2022 questa cifra è salita a 5,7 ore al giorno. In Australia, tra il secondo trimestre del 2020 e il secondo trimestre del 2022, il tempo speso sulle app è passato da 3,6 ore a 4,9 ore, evidenziando un incremento del 40% in entrambi i casi.

Nel secondo trimestre 2022 Instagram è stata l’app più scaricata, mentre TikTok è l’app che ha registrato più spese da parte dei consumatori. Tra le app non di gioco, Facebook continua a essere la più utilizzata, seguita nell’ordine da WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, Telegram, Amazon, Twitter, Spotify e Netflix.

