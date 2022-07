YouTube è senza dubbio la piattaforma di streaming video per eccellenza, forte di tanti anni di popolarità alle spalle ma la concorrenza si fa sempre più agguerrita, puntando su contenuti che si caratterizzano per formati particolari, come viene fatto ad esempio da TikTok.

Questo social network, diffusosi inizialmente tra i giovanissimi, piano piano è riuscito a farsi strada anche tra gli utenti più grandi di età e ora rappresenta una vera minaccia per la concorrenza.

Negli ultimi tempi le varie piattaforme social hanno lanciato diverse funzionalità per provare a contrastare l’ascesa di TikTok e pare che anche il team di YouTube abbia deciso di fare qualcosa di simile.

Un nuovo strumento per YouTube Shorts

Almeno ciò è quanto suggerisce l’annuncio della disponibilità di un nuovo strumento appositamente studiato per consentire ai creatori di video di importare i loro contenuti in YouTube Shorts (piattaforma del colosso di Mountain View pensata per la condivisione di video in forma abbreviata).

Stando a quanto viene spiegato, i creatori di contenuti potranno sfruttare questo nuovo strumento per convertire i loro video su YouTube di lunga durata in contenuti più brevi (fino a 60 secondi), trasformandoli in Shorts e potendo usare tutti gli strumenti di editing offerti dalla piattaforma.

Inoltre, nel caso in cui un creatore di contenuti dovesse decidere di selezionare meno di 60 secondi, ha la possibilità di girare video aggiuntivi con la fotocamera Shorts (o caricare più video dalla galleria), in modo da arrivare alla durata di 60 secondi.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di mettere a disposizione dei creatori di contenuti uno strumento che sia in grado di consentire loro di dare nuova vita ai video classici e coinvolgere il loro pubblico in un modo nuovo.

Questo nuovo strumento è già stato messo a disposizione di una parte di creatori di contenuti su Android e iOS e nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere anche tutti gli altri.