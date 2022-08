In occasione del decimo anniversario di Google Play Store il colosso di Mountain View ha deciso di lanciare un nuovo logo per tale piattaforma di app e servizi e nei giorni scorsi sono iniziati i relativi avvistamenti.

Il nuovo logo di Google Play Store si va ad allineare allo stile già adottato dal team di Google per altre applicazioni e servizi dell’azienda statunitense e altri dettagli emergono da un ulteriore avvistamento, questa volta relativo alle notifiche.

Ecco come diventa il logo del Google Play Store

Il nuovo logo di notifica di Google Play Store sembra quasi una versione al rovescio di quello precedente. La finestra di notifica mostra una versione trasparente del simbolo dello store, la cui forma è evidenziata con uno stile grafico particolare:

Nel complesso, il nuovo logo pare abbia un design piuttosto semplice e neutro e ciò forse va in contrasto con alcune altre recenti riprogettazioni del colosso di Mountain View, che sembravano invece enfatizzare la saturazione del colore.

Ricordiamo che quella del logo è la modifica meno rilevante tra le varie introdotte di recente dal team di Google nello store dei dispositivi Android.

Ci riferiamo, per esempio, alle misure che il team del colosso di Mountain View sta prendendo per garantire agli utenti più privilegi, ai test relativi ad un nuovo modo per sfruttare i punti del Google Play Store per acquistare una più ampia gamma di prodotti, alle modifiche alle policy volte alla riduzione dello spam e al miglioramento della protezione della privacy.

In sostanza, a fronte di queste importanti novità funzionali, le piccole modifiche al design o al logo acquistano un rilievo senza dubbio secondario.

Al momento non è chiaro quando il nuovo logo del Google Play Store sarà disponibile per tutti gli utenti ma probabilmente nel giro di qualche settimana dovrebbe essere rilasciato a livello globale. Staremo a vedere.