Mancano ancora diversi mesi prima del lancio della famiglia di smartphone Samsung Galaxy S22, e già iniziano a uscire in rete alcuni interessanti rumor circa la composizione della fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra.

200 MP in arrivo su Galaxy S23 Ultra?

A riportare la notizia su Twitter è Ice Universe, leaker piuttosto affidabile, che dichiara come il team di Samsung starebbe valutando l’utilizzo di un sensore da 200 MP per Samsung Galaxy S23 Ultra. La notizia ci rimanda immediatamente al sensore Samsung ISOCELL HP1 che l’azienda ha svelato all’inizio di questo mese. Ricordiamo che il sensore è in grado di offrire una risoluzione così elevata grazie a pixel grandi 0,64 μm, ma non dobbiamo dimenticare nemmeno la presenza della tecnologia ChameleonCell. Si tratta di una inedita tecnologia di pixel-binning che, ad esempio, in situazioni di scatti in ambienti poco luminosi, permette di ottenere fotografie alla risoluzione di 12,5 MP unendo 16 pixel vicini.

Samsung Galaxy S23 Ultra è atteso non prima dell’inizio del 2023, salvo incredibili stravolgimenti nei piani di sviluppo del colosso sudcoreano, pertanto manca ancora molto tempo che sarà evidentemente sfruttato dal team della compagnia per testare al meglio questo sensore ed eventualmente decidere di implementarlo. In tal caso sarebbe un incredibile passo in avanti e senza ombra di dubbio una caratteristica su cui l’azienda potrà fare leva per spingere le vendite.

In copertina Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

