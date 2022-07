Nel costante tentativo di rendere più sicuri i propri servizi e contestualmente combattere la disinformazione, Google ha annunciato attraverso la sua pagina di supporto ufficiale alcuni cambiamenti alle norme del Google Play Store.

Le novità entreranno in vigore a scaglioni nei prossimi mesi e comprendono sia aggiornamenti a norme già esistenti, che norme nuove; inoltre è stato concesso del tempo agli sviluppatori per adeguarsi (fino al 27 agosto) sia per le nuove app che per quelle già pubblicate sullo store di Big G.

Di seguito vi riportiamo le modifiche più importanti annunciate direttamente dal supporto Google:

Nuove norme

In vigore dal 30 settembre 2022 Aggiungeremo nuove linee guida alle norme relative agli annunci per migliorare l’esperienza utente nell’app e per vietare annunci interstitial imprevisti, sulla base delle linee guida di Better Ads Standards relative alle esperienze su app mobile.

In vigore dal 1° novembre 2022 Introdurremo nelle norme relative all’utilizzo illecito di dispositivi e reti nuovi requisiti per la dichiarazione di FLAG_SECURE , per spiegare che tutte le app devono rispettare la dichiarazione di FLAG_SECURE e non devono agevolare o creare soluzioni alternative per bypassare le impostazioni di FLAG_SECURE in altre app. Introdurremo nuovi requisiti nelle norme relative alle autorizzazioni per spiegare che tutte le app devono avere funzionalità di base accettabili per poter usare la classe VPNService. Abbiamo anche aggiunto nei requisiti principali alcune indicazioni relative all’utilizzo della classe VPNService.

In vigore dal 31 luglio 2023 Introdurremo un requisito relativo a una nuova autorizzazione limitata per l’API Exact Alarm per spiegare che le app devono dichiarare questa autorizzazione soltanto se la loro funzionalità di base richiede una sveglia esatta. Le app che dichiarano la nuova autorizzazione limitata, ma che non soddisfano questi criteri, non saranno consentite su Google Play.



Aggiornamenti di norme già esistenti

In vigore dal 31 agosto 2022 Aggiorneremo le linee guida relative alla disinformazione sanitaria per spiegare che non sono consentite le app contenenti informazioni sanitarie fuorvianti che contraddicono la posizione condivisa corrente nel settore medico o che possono danneggiare gli utenti. Aggiorneremo le norme relative al furto d’identità per chiarire che queste norme vietano il furto d’identità di altre organizzazioni o persone giuridiche. Abbiamo anche aggiunto alcuni nuovi esempi relativi a titoli e icone delle app.

In vigore dal 30 settembre 2022 Aggiorneremo le norme relative agli abbonamenti per spiegare che gli utenti devono poter annullare facilmente i propri abbonamenti dall’interno dell’app.

In vigore dal 1° novembre 2022 Aggiorneremo il nostro Programma SDK per gli annunci auto certificati per la famiglia per richiedere ai fornitori di SDK per gli annunci auto certificati di inviare nuove versioni auto certificate e conformi alle norme, oltre a un’app di test, per poter rimanere nel programma. Leggi ulteriori informazioni sugli SDK per gli annunci auto certificati per la famiglia. Aggiorneremo le indicazioni esistenti relative allo stalkerware con un flag “IsMonitoringTool” per tutte le applicazioni di monitoraggio legittime. Nella descrizione del Google Play Store di tutte le app che usano questo strumento è inoltre necessario dichiarare la funzionalità di monitoraggio o tracciamento.



Insomma ben venga che Google voglia rendere uno degli store di applicazioni più utilizzati più sicuro ma, come ogni volta che si introducono cambiamenti rilevanti, inizialmente qualcosa potrebbe andare storto; alcune applicazioni potrebbero risentire delle modifiche che verranno apportate, come per esempio DuckDuckGo, che utilizza una VPN per bloccare gli annunci pubblicitari per l’intero dispositivo.

