In occasione dell’evento HUAWEI Summer 2022 Smart Office Launch, il colosso cinese ha presentato un nuovo tablet di fascia alta dedicato a chi desidera un dispositivo dalle dimensioni generose: stiamo parlando di Huawei MatePad Pro 11″.

Tra i punti di forza del nuovo tablet di HUAWEI vi sono un display da 11 pollici con risoluzione 2,5K e un processore Qualcomm Snapdragon 888 o Snapdragon 870 (a seconda della versione) e, ovviamente, HarmonyOS 3, la nuova versione del sistema operativo dell’azienda lanciata ieri.

La scheda tecnica di HUAWEI MatePad Pro 11″

Quelle che seguono sono le principali caratteristiche del nuovo tablet del produttore cinese:

display OLED da 11 pollici con risoluzione WQXGA (2.500 x 1.600 pixel), aspect ratio 16:10 e refresh rate a 120 Hz

con risoluzione WQXGA (2.500 x 1.600 pixel), aspect ratio 16:10 e refresh rate a 120 Hz processore Qualcomm Snapdragon 888 con GPU Adreno 660 / Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

con GPU Adreno 660 / con GPU Adreno 650 8 GB di RAM con 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione / 12 GB di RAM con 512 GB di memoria di archiviazione

fotocamera frontale da 16 megapixel con apertura f/2.2

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 13 megapixel (apertufa f/1.8 e PDAF) e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel

(apertufa f/1.8 e PDAF) e sensore ultra grandangolare da 8 megapixel 4G LTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4/5GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS / GLONASS / BeiDou / GALILEO / QZSS, USB Type-C

6 altoparlanti, HUAWEI Histen Sound Effect, 4 microfoni

batteria da 8.300 mAh con ricarica rapida a 66 W (Qualcomm Snapdragon 888) / ricarica rapida a 40 W (Qualcomm Snapdragon 870)

con ricarica rapida a 66 W (Qualcomm Snapdragon 888) / ricarica rapida a 40 W (Qualcomm Snapdragon 870) HarmonyOS 3

dimensioni: 249,23 × 160,38 × 5,9 mm

peso: 449 grammi

Per aumentare la produttività HUAWEI ha anche pensato a una tastiera magnetica intelligente, che può essere separata dalla custodia (dotata di un’antenna Wi-Fi che può aumentare la velocità fino al 20%) e al pennino Huawei M-Pencil di seconda generazione.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI MatePad Pro 11″ sarà disponibile in Cina dal 10 agosto in quattro colorazioni (Golden Black, Golden White, Galaxy Blue e Crystal Diamond White) ai seguenti prezzi:

Snapdragon 870, 8 GB + 128 GB + Wi-Fi: 3.299 yuan (circa 480 euro)

Snapdragon 870, 8 GB + 256 GB + Wi-Fi: 3.799 yuan (circa 560 euro)

Snapdragon 888, 8 GB + 128 GB + Wi-Fi: 3.599 yuan (circa 530 euro)

Snapdragon 888, 8 GB + 256 GB + Wi-Fi: 4.099 yuan (circa 600 euro)

Snapdragon 888, 12 GB + 512 GB + Wi-Fi: 5.299 yuan (circa 780 euro)

Snapdragon 888, 8GB + 256GB + LTE: 5.099 yuan (circa 750 euro)

Snapdragon 888, 12GB + 512GB + LTE + pennino + tastiera: 7.499 yuan (circa 1.100 euro)

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando HUAWEI MatePad Pro 11″ sarà disponibile in Europa e a quale prezzo.