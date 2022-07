Pubblicare contributi utili su Google Maps è il modo giusto per rendere sempre più efficiente il servizio di mappe di Google. L’azienda sta iniziando a ringraziare gli utenti più attivi con uno sconto esclusivo del 15% da utilizzare per acquisti sul Google Store. Si tratta, quindi, di un’ottima occasione per acquistare uno dei prodotti Google a prezzo scontato. Ecco i dettagli della nuova promozione:

Sconto del 15% sul Google Store per gli utenti che pubblicano contributi utili su Google Maps

Google continua ad incentivare gli utenti a pubblicare contenuti utili su Google Maps. In queste ore, l’azienda ha avviato una nuova iniziativa. Alcuni utenti selezionati stanno iniziando a ricevere, tramite e-mail, un codice promozionale che consente di ottenere uno sconto del 15% per i propri acquisti sul Google Store.

Basterà aggiungere il codice in questione nell’apposito campo del carrello in fase di check-out per ottenere lo sconto extra e risparmiare sull’acquisto dei prodotti Google desiderati. Da notare, però, che lo sconto non è valido per gli smartphone Pixel. Gli utenti selezionati da Google che riceveranno lo sconto via mail potranno utilizzare il codice per acquistare uno dei Pixel Buds oppure uno dei prodotti Nest o ancora gli smartwatch FitBit a prezzo scontato.

Il codice inviato da Google tramite mail deve essere riscattato (basta cliccare sul tasto Riscatta Ora presente nel testo della mail) per poter essere abbinato al proprio account. Completato questo passaggio preliminare, è possibile collegarsi al Google Store, scegliere i prodotti da acquistare e aggiungerli al carrello per completare l’acquisto. I codici promozionali sono validi fino al prossimo 31 gennaio 2023.

Il consiglio è di consultare la vostra casella di posta Gmail per verificare la ricezione del codice promozionale inviato da Google.