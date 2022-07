Tra le funzionalità introdotte in Google Fotocamera in occasione del lancio di Google Pixel 4 vi sono i “volti frequenti”, una soluzione studiata per individuare e consigliare gli scatti migliori dei volti che vengono fotografati più spesso.

Così come viene spiegato da Google, questa funzione è in grado di riconoscere quali sono gli scatti che includono i volti che vengono catturati frequentemente e consigliare le foto in cui sono venuti meglio.

Tale funzionalità salva “i dati sui volti che vengono fotografati o registrati”, il tutto sul dispositivo e senza l’invio di dati a Google, cosa molto apprezzata dagli utenti.

Questa funzione deve essere abilitata manualmente (su Google Pixel 4 e i modelli successivi) mentre la sua disattivazione cancellerà tutti i dati del viso salvati.

Su Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro il colosso di Mountain View utilizza “Frequent Faces” per aiutare la fotocamera a mostrare i toni della pelle in modo più accurato e può contare anche su un migliore bilanciamento automatico del bianco.

Disattivata una funzione di Google Fotocamera

Pare che il team di Google abbia disabilitato temporaneamente questa funzionalità, così come viene confermato dalle segnalazioni degli utenti su un thread sul forum di Google, aperto già da qualche mese.

Al momento non ci sono dettagli sul motivo per cui la funzionalità è stata sospesa né su quando tornerà ad essere disponibile. Ecco le uniche informazioni fornite dal team di Google:

Questa funzione è stata temporaneamente disabilitata e una correzione è in arrivo. Non c’è ancora un lasso di tempo per il rilascio. Ti terrò aggiornato non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Allo stato attuale la funzionalità non è stata riattivata (a giugno è stata rilasciata la versione 8.5 di Google Fotocamera) e ciò con riferimento sia ad Android 12 che ad Android 13 ma continua ad essere pubblicizzata sul sito del colosso di Mountain View. In sostanza, a breve dovrebbe tornare ad essere disponibile.