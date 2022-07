Dopo aver presentato il bellissimo DOOGEE V20, DOGEE S98 e il particolarissimo DOGEE S98 Pro, il brand cinese chiude il mese di luglio lanciando tre nuovi modelli, tutti rugged phone, con un design particolare e con caratteristiche tecniche di tutto rispetto. Scopriamo insieme nel dettaglio ciascun modello per conoscerne le varie caratteristiche tecniche.

DOOGEE S89 Pro

Il più interessante dei nuovi smartphone lanciati da DOOGEE è indubbiamente S89 Pro, che oltre a una scheda tecnica interessante offre un design molto curioso. Se nella parte frontale troviamo uno schermo LCD da 6,3 pollici, con risoluzione FullHD+, notch a goccia per alloggiare la fotocamera frontale (da 16 megapixel) e un vetro protettivo Corning Gorilla Glass per garantirne la massima resistenza.

Sotto alla scocca, che può contare su bordi particolarmente rinforzati per risultare virtualmente indistruttibile, trova posto un MediaTek Helio P90, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 512 GB. Di buon livello la connettività, che oltre a WiFi e Bluetooth include anche la tecnologia NFC per gestire i pagamenti in mobilità.

Previous Next Fullscreen

Il comparto fotografico, inserito all’interno di un bump di chiara ispirazione “robotica”, include un sensore principale da 64 megapixel realizzato da Sony, un sensore notturno da 20 megapixel e un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare. Molto curata anche la parte software, con una ricca serie di ottimizzazioni che permettono di scattare foto di buona qualità.

Da sottolineare inoltre la presenza di una batteria da 12.000 mAh, supportata dalla ricarica rapida da ben 65 watt, con alimentatore da 65 watt incluso nella confezione di vendita, insieme a un lettore di impronte digitali collocato sul frame laterale e ad Android 12, che va dunque a completare una dotazione di tutto rispetto che ovviamente include la certificazione IP68&IP69K e MIL-STD-810H.

Da oggi 25 luglio e fino a venerdì 29 luglio potete approfittare della promozione di lancio per portarvi a casa DOOGEE S89 Pro a 269 dollari (circa 263 euro) invece di 319 dollari. Per i più fortunati ci saranno coupon da 30 dollari per far scendere ulteriormente il prezzo a 239 dollari, circa 234 euro al cambio attuale.

Potete acquistare DOOGEE S89 Pro sia su AliExpress sia su Doogeemall per usufruire di questa promozione di lancio. Per maggiori dettaglio invece vi rimandiamo al sito ufficiale di DOOGEE, raggiungibile a questo indirizzo.

DOOGEE S61/DOOGEE S61 Pro

Se il vostro budget è più limitato, ma avete comunque la necessità di avere un dispositivo rugged, da poter essere utilizzato senza particolari precauzioni, ecco la serie DOOGEE S61, composta dall’omonimo modello e dalla variante Pro. I due modelli condividono il design e buona parte della scheda tecnica, con alcune sostanziali differenze.

Le componenti comuni includono uno schermo da 6 pollici, MediaTek Helio G35, batteria da 5180 mAh, Android 12 e certificazioni IP68&IP69K e MIL-STD-810H. DOOGEE S61 offre inoltre fotocamera frontale da 8 megapixel e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 20 megapixel, 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Dal canto suo DOOGEE S61 Pro offre un sensore frontale da 16 megapixel, sensore posteriore da 48 megapixel e 6-128 GB di memoria, oltre a una cover posteriore che lascia intravedere i componenti interni. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito ufficiale.

Anche per la serie S61 è prevista una promozione dal 25 al 29 luglio, con prezzi che partono da 109 dollari (107) euro, valida su AliExpress e su DoogeeMall.

Informazione Pubblicitaria