Prende il via oggi la commercializzazione di DOOGEE V20, il nuovo rugged phone presentato dalla compagnia cinese e del quale vi abbiamo proposto nei giorni scorsi la nostra recensione completa. Per chi se la fosse persa è disponibile il link a fine articolo, gli altri sapranno che si tratta del primo rugged phone dotato di schermo AMOLED con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e di un secondo schermo nella parte posteriore, a fianco della fotocamera principale.

Una interessante promozione di lancio

Quella dei rugged phone è una categoria che da tempo è stata rivalutata e ora sono numerosi gli smartphone di questa categoria che possono contare su una dotazione tecnica di tutto rispetto. Questo DOOGEE V20, ad esempio, dispone di un display AMOLED da 6,43 pollici, una prima assoluta per questo tipo di prodotti.

E sotto la scocca la potenza non manca, grazie a un MediaTek Dimensity 700, a cui si affiancano 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, in grado di garantire prestazioni di tutto rispetto in ogni situazione. L’autonomia non è un punto debole, grazie alla batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt, a cui si aggiunge la ricarica wireless a 15 watt.

Ottima anche la connettività, col supporto al 5G, GPS, GLONASS,Beidou, Galileo, NFC per i pagamenti in mobilità, WiFi e Bluetooth. E nella parte posteriore dello smartphone, a fianco della fotocamera, trova posto un piccolo schermo che può mostrare l’ora, i controlli multimediali o altre informazioni, modificabili tramite le impostazioni dello smartphone.

Ovviamente non mancano le certificazioni IP68&IP69K, oltre a quella MIL-STD-810G, che garantiscono la massima resistenza a urti, cadute, immersioni in liquidi, polvere e maltrattamenti in generale. La fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 megapixel, può contare su un sensore per la visione notturna da 20 megapixel, per foto decisamente particolari.

DOOGEE V20 è in vendita da oggi a 399,99 dollari, circa 350 euro, ma la promozione di lancio, attiva su AliExpress, DoogeeMall e Banggood, vi permetterà di portarvelo a casa a soli 299,99 dollari, circa 265 euro. La promozione è riservata ai primi 1.000 acquirenti di ciascuno store online, quindi se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa ghiotta occasione.

