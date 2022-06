Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è arrivato il momento del debutto sui mercati internazionali di DOOGEE S98 Pro, il nuovo rugged phone del brand cinese, caratterizzato da un design di “ispirazione aliena” che strizza l’occhio alla fotografia, in particolare a quella notturna.

Come spesso accade il lancio è accompagnato da una importante promozione che permette di ottenere un grosso risparmio sul prezzo di acquisto, che diventa ancora più interessante per i più veloci.

DOOGEE S98 Pro è disponibile

Come dicevamo DOOGEE ha puntato su due aspetti per dare un certo carattere al proprio telefono: il design e il comparto fotografico. Per quanto riguarda il primo aspetto ha scelto di utilizzare una serie di forme bizzarre per mettere in evidenza la fotocamera posteriore, con un disegno che ricorda quello del corpo di una creatura aliena, risultando comunque molto gradevole alla vista.

Il produttore ha puntato forte sul comparto fotografico, utilizzando un sensore da 48 megapixel realizzato da Sony per assicurarsi foto di buona qualità. Niente di particolare se non fosse per gli altri due sensori, che rendono davvero unico questo smartphone.

Si parte da un sensore da 20 megapixel dedicato alla visione notturna, in grado di scattare foto anche in completa assenza di luce, per realizzare scatti molto particolari. A questo si somma un sensore termico InfiRay, dotato di una risoluzione doppia rispetto alle soluzioni della concorrenza, con un frame rate di 25 Hz e in grado di combinare, attraverso l’algoritmo Dual Spectrum Fusion, le immagini con quelle catturate dal sensore a 48 megapixel per creare degli scatti realistici.

In questo modo lo smartphone può essere utilizzato anche per scopi professionali, come la ricerca di corto circuiti, surriscaldamenti, problemi di isolamento termico e molto altro, senza dover ricorrere a costose e sofisticate apparecchiature.

DOOGEE non ha trascurato l’economia, dotando DOOGEE S98 Pro di una unità da 6.000 mAh, con ricarica rapida cablata a 33 watt e ricarica wireless a 15 watt, così da ridurre i tempi di ricarica. Il resto della scheda tecnica include uno schermo FullHD+ da 6,3 pollici protetto da un vetro Corning Gorilla Glass, un chipset MediaTek Helio G96 affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Trattandosi di un rugged phone sono presenti le certificazioni IP68&IP69K oltre a quella MIL-STD-810H, che ne certificano la resistenza a immersioni prolungate, polvere, sporco e cadute, anche le più rovinose. Non mancano la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità e il supporto a quattro sistemi di navigazione satellitare (GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo). Da sottolineare infine la presenza di Android 12, senza particolari personalizzazioni ad appesantirlo.

Prezzo e disponibilità

DOOGEE S98 Pro è in vendita da oggi su AliExpress e Doogeemall al prezzo di lancio di 329 dollari (circa 308 euro) ma per i primi 100 acquirenti il prezzo è di 299 dollari (279 euro). Il prezzo di listino è fissato a 439 dollari.

Informazione Pubblicitaria