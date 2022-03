A poche settimane dalla presentazione di DOOGEE V20, il primo a usare uno schermo AMOLED e un secondo schermo posteriore, il produttore asiatico si appresta a lanciare un nuovo smartphone, che riprende quest’ultima caratteristica portandola anche nella serie S.

Torna il doppio schermo su DOOGEE S98

DOOGEE riprende l’idea portata al debutto su V20 cambiando però la forma dello schermo secondario. Su V20 era posizionato a fianco della fotocamera posteriore, su DOOGEE S98 invece è al centro dell’inserto che include le fotocamere e ha una forma circolare, che lo rende decisamente unico rispetto a qualsiasi altro smartphone in commercio.

Partiamo proprio dallo schermo secondario, il cui sfondo può essere personalizzato a piacimento dall’utente, e che permette di visualizzare l’orario, controllare la musica o lo stato della batteria e molto altro ancora. Nella parte frontale invece è stato scelto un pannello LCD da 6,3 pollici, con risoluzione FullHD+ protetto da un vetro Gorilla Glass, per garantire una migliore resistenza alle cadute e ai maltrattamenti.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio G96, con CPU octa core a 2,05 GHz, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile con microSD. Possiamo aspettarci prestazioni di tutti rispetto, sia perché si tratta di un chipset pensato per il gaming, sia per la quantità di memoria a bordo, solitamente riservata a modelli più costosi.

La fotocamera posteriore, alloggiata attorno allo schermo secondario, può contare su un sensore principale da 64 megapixel, affiancato da un sensore da 20 megapixel con visione notturna e da un sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare. Per completar il quadro sono presenti un flash LED e un illuminatore a infrarossi, così da poter scattare foto interessanti anche al buio.

Buona anche l’autonomia, grazie a una batteria da ben 6.000 mAh, accompagnata dalla ricarica rapida cablata a 33 watt, con un caricabatterie di tale potenza presente nella confezione di vendita, e il supporto alla ricarica wireless a 15 watt, un’aggiunta che sarà sicuramente gradita ai più.

DOOGEE ha posto particolare attenzione anche al software, un aspetto spesso trascurato, installando Android 12 sul proprio dispositivo e garantendo almeno tre anni di aggiornamenti di sicurezza, una gradita sorpresa per questo genere di prodotti, che troppo spesso vengono dimenticati dai rispettivi produttori.

Non va dimenticata, visto che parliamo di un rugged phone, la presenza della certificazione IP68&IP69K, a cui si affianca quella MIL-STD-810G che garantisce il perfetto funzionamento del dispositivo anche con condizioni meteo estreme. Presenti anche la tecnologia NFC per i pagamenti in mobilità, il WiFi dual band, il Bluetooth 5.1 e un lettore di impronte digitali collocato sul frame laterale, in corrispondenza del pulsante di accensione/sblocco.

Non c’è ancora una data ufficiale per il lancio di Doogee S98 che dovrebbe comunque arrivare sui mercati internazionali entro la fine di marzo. Mancano anche i dettagli relativi al prezzo ma nel corso dei prossimi giorni è probabile che emergano ulteriori indizi in merito. Nel frattempo official website. che vi permetterà di vincere alcuni interessanti premi in palio.

