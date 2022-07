Nuovo giorno, nuovo smartphone Android in offerta su Amazon e questa volta si tratta di un medio di gamma a marchio Samsung: Samsung Galaxy A33 5G viene proposto in questo momento ad un prezzo decisamente interessante, più basso di quello praticato dai principali rivenditori nazionali.

Insomma, dopo aver visto ieri le offerte relative al top di gamma Samsung Galaxy S22 e quelle sullo store ufficiale del produttore sudcoreano, adesso torniamo su Amazon per un prodotto di fascia più bassa.

Offerta Amazon per Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G non è esattamente il più famoso tra i modelli di fascia media del brand, ma non per questo va sottovalutato. Arrivato sul mercato italiano lo scorso mese di marzo al prezzo di listino di 389,90 euro, adesso lo smartphone viene proposto in offerta a 245 euro, vale a dire con uno sconto del 37%. Il prodotto è nella colorazione Awesome Black e nel taglio di memoria da 6 GB + 128 GB ed è venduto da un venditore terzo (GlobalCel, con il 100% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi) e spedito da Amazon, con consegna Prime gratuita garantita entro il 28 – 29 luglio. Ecco il link diretto per l’acquisto:

Acquista Samsung Galaxy A33 5G 6 GB + 128 GB Awesome Black a 245 euro

Siete indecisi? Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy A33 5G per aiutarvi:

Dimensioni: 159,7 × 74,0 × 8,1 mm

Peso: 186 g

Display: Super AMOLED da 6,4” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-U Refresh rate a 90 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

Memoria RAM: 6 GB

Storage interno: 128 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 511 ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

