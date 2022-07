Google Foto sta accogliendo un paio di interessanti novità, una riguardante la versione web e l’altra l’app per Android. La prima permette finalmente di scoprire la qualità delle foto caricate sul cloud, la seconda di accedere più rapidamente agli screenshot: andiamo a scoprirle più da vicino.

La qualità degli scatti caricati non è più un segreto su Google Foto

Google Foto continua a migliorare nel tempo e sta ricevendo in queste ore una novità piuttosto utile che consente di riconoscere la qualità del caricamento degli scatti sul cloud. Per il momento sembra che la novità riguardi solo la versione web del servizio, ma è possibile che in futuro possa arrivare anche sull’app per smartphone.

Come potete vedere negli screenshot catturati da 9to5Google, Foto indica tra i dettagli degli scatti non solo data, tipo di dispositivo, risoluzione e fonte dell’upload, ma anche il tipo di backup (Risparmio spazio di archiviazione, Qualità originale o Extress) ed eventualmente le dimensioni del caricamento. Quest’ultimo dato viene proposto solo nel caso in cui lo scatto vada a occupare dello spazio tra i GB a disposizione con l’account. Vi ricordiamo che dal giugno 2021 anche le foto caricate a qualità Risparmio contribuiscono a occupare spazio.

Per ora questa novità non pare essere particolarmente diffusa, ma nel giro di qualche giorno dovrebbe raggiungere sempre più utenti. Per controllare non vi resta che aprire Google Foto in versione web e consultare i dettagli delle fotografie.

Gli screenshot sono ancora più accessibili su Android

Un’altra interessante novità sbarca in questi giorni su Google Foto, stavolta sull’applicazione per Android. Siamo certi che anche voi abbiate tanti screenshot salvati sullo smartphone, e da ora in poi potrete accedervi molto più rapidamente: basta tenere premuto sull’icona di Google Foto per avere accesso al comando rapido che permette di aprire direttamente la sezione degli screenshot.

Come avete visto negli screenshot qui sopra, tenendo premuto sulla dicitura “Visualizza screenshot” potete anche creare una scorciatoia sulla home dello smartphone. La novità sta facendo capolino in questi giorni e potrebbe non essere legata obbligatoriamente a una data versione dell’app (che in questo caso è la 5.97.0.461752165).

Per scaricare l’ultima versione di Google Foto attraverso il Google Play Store, se già non lo avete fatto, potete seguire il badge qui in basso. Avete notato anche voi le due novità? Fatecelo sapere nel solito box.

