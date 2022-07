La presentazione ufficiale del nuovo ASUS ZenFone 9 è programmata per la prossima settimana. Lo smartphone di ASUS, infatti, sarà svelato il prossimo 28 di luglio con un evento speciale che si svolgerà, in contemporanea, a New York, Berlino e Taipei. Nel frattempo, lo smartphone è già stato mostrato in un primo video teaser ufficiale, diffuso nei giorni scorsi dall’azienda taiwanese. In queste ore, in vista del debutto ufficiale, il nuovo ASUS ZenFone 9 torna a mostrarsi online. Questa volta il merito è del leaker Snoopy Tech che ha diffuso alcuni render del nuovo smartphone. Ecco i dettagli completi:

Il nuovo ASUS ZenFone 9 si mostra in alcuni render in vista del debutto

Il debutto del nuovo ASUS ZenFone 9, probabile nuovo punto di riferimento per chi è in cerca di uno smartphone compatto, è vicino. La data di presentazione, fissata per il prossimo 28 luglio, dista oramai poco più di una settimana. Dopo il leak “ufficiale” di ASUS, che ha pubblicato un video teaser del suo smartphone, oggi arrivano nuovi render dell’ASUS ZenFone 9 che ci mostrano lo smartphone da tutte le angolazioni.

Si tratta di un leak davvero interessante in quanto ci offre indicazioni precise e dettagliate in merito agli elementi che caratterizzeranno la scocca dello smartphone. Il nuovo ASUS ZenFone 9 potrà contare su di un display con foro per la camera anteriore, posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Nella parte posteriore risalta la presenza di due sensori fotografici di dimensioni considerevoli, in rapporto al resto della scocca ed anche abbastanza sporgenti. Ci sono anche il sensore di impronte digitali laterale ed un jack audio.

Ecco i nuovi render che ci anticipano l’imminente ASUS ZenFone 9:

Previous Next Fullscreen

Specifiche, prezzo e data di uscita del nuovo ASUS ZenFone 9

Il leaker che ha svelato i nuovi render dello ZenFone 9 non ha diffuso ulteriori dettagli sul progetto. Nei giorni scorsi, però, sono già arrivate diverse informazioni sul progetto destinato a diventare un riferimento della gamma ASUS e, più in generale, del mercato Android.

Ricordiamo che la scheda tecnica del nuovo ASUS ZenFone 9 sarà da vero top di gamma ma in un form factor decisamente compatto. A gestire il funzionamento dello smartphone, infatti, troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che sarà affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 128/256 GB di storage. Il vero punto di forza del progetto e l’elemento che lo rende una vera rarità del mercato Android è, però, il display.

Il nuovo ASUS ZenFone 9 potrà contare su di un display AMOLED da 5,9 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A supportare il display ci sarà una batteria da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida (ma al momento non ci sono ancora informazioni dettagliate su questa specifica). Il comparto fotografico, come sottolineato anche da ASUS nel teaser svelato per “errore”, sarà nettamente migliorato rispetto alla precedente generazione.

Lo smartphone avrà due fotocamere posteriori con un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel, già utilizzato da ASUS nel ROG Phone 6. Il device includerà anche un modulo gimbal per la stabilizzazione ottica a 6 assi. Come sottolineato in precedenza, ci sarà un sensore di impronte digitale ed è confermata anche la presenza del jack audio da 3,5 mm. Il comparto audio comprenderà un doppio altoparlante stereo. Lo smartphone arriverà sul mercato con Android 12.

Per quanto riguarda prezzo e data di uscita, invece, il nuovo ZenFone 9 dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del mese di agosto, considerando che la presentazione ufficiale è in programma la prossima settimana. Per quanto riguarda il prezzo, lo ZenFone 8 partiva da 599 euro (ma nella versione 6/128 GB che non dovrebbe essere riproposta quest’anno per il 9).

Nell’ipotesi, tutta da verificare, che il listino resti uguale, a parità di RAM e storage, il nuovo ASUS ZenFone 9 potrebbe debuttare sul mercato con un prezzo di partenza di 699 euro. Maggiori dettagli sul progetto arriveranno di certo nel corso dei prossimi giorni.

