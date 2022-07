Nelle ultime settimane il team di Nothing è riuscito a creare una forte curiosità tra appassionati e addetti ai lavori per il primo telefono dell’azienda, Nothing Phone (1) e a distanza di qualche giorno dal lancio ufficiale lo stato di “eccitazione” resta ancora alto.

Del resto, le aspettative per tale smartphone sono molto elevate, in quanto c’è chi vede in Nothing una sorta di nuova OnePlus, ossia un’azienda che desidera rompere gli schemi e lanciare telefoni che possano contare su una dotazione hardware importante a prezzi competitivi, andando a dare un po’ di fastidio ai big del settore della telefonia.

E basta dare un rapido sguardo alla scheda tecnica di Nothing Phone (1) per rendersi conto del motivo per cui sta suscitando tanto interesse:

processore Qualcomm Snapdragon 778G+ a 6 nm

display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full-HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate fino a 120 Hz, HDR10+ e 1.200 nit di luminosità

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5

128 GB o 256 GB di memoria interna UFS 3.1

connettività 5G NSA/SA, Wi-Fi 6 dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS, porta USB Type-C

doppia fotocamera posteriore con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel (f/1.88) e sensore ultra grandangolare Samsung JN1 da 50 megapixel (f/2.2)

fotocamera frontale Sony IMX471 da 16 megapixel (f/2.45)

scocca con certificazione IP53, sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nello schermo, altoparlanti stereo

batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W, wireless Qi a 15 W e inversa a 5 W)

Android 12

Nothing Phone (1) si prepara a entrare nel mondo del modding

Il team di Nothing è consapevole che per avere successo nel panorama Android bisogna avere dalla propria parte la community che ruota attorno all’OS di Google e così un paio di giorni fa ha rilasciato i codici sorgente del kernel di Nothing Phone (1), in modo da rendere più facile per gli sviluppatori di terze parti creare ROM personalizzate per tale device.

Ebbene, nelle scorse ore il team di Paranoid Android, una delle ROM personalizzate più popolari, ha annunciato su Twitter che è in arrivo una speciale versione dedicata al primo smartphone di Nothing.

Al momento non c’è una data precisa ma probabilmente nel giro di qualche settimana Paranoid Android Sapphire dovrebbe sbarcare in versione beta su Nothing Phone (1), magari con qualche bug iniziale ma con un’esperienza che potrebbe essere già fluida e piacevole.

Anche altre popolari ROM personalizzate dovrebbero raccogliere l’invito di Nothing e realizzare delle build dedicate al suo primo smartphone e tra di esse, ad esempio, è naturale pensare a LineageOS.

In sostanza, gli appassionati del modding potrebbero trovare in Nothing Phone (1) il telefono dei loro desideri.