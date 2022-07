Ad aprile Google ha introdotto una nuova sezione nel Play Store per fornire agli utenti maggiori informazioni su come le app utilizzano i loro dati, tuttavia l’azienda ora sta rimuovendo dettagli cruciali dalle schede delle app.

Dopo aver rimosso la sezione relativa alla data dell’ultimo aggiornamento a marzo, Google ora sta eliminando anche la sezione “Autorizzazioni” dalle schede delle app nel Play Store.

La sezione delle autorizzazioni consente agli utenti di controllare facilmente quali sono le autorizzazioni richieste da un’app prima di installarla sul proprio dispositivo, ma secondo quanto riportato su Twitter da Mishaal Rahman, Google sembra averla rimossa per tutte le app del Play Store.

In un recente tweet, Rahman ha condiviso le immagini della scheda del Play Store per l’app Facebook prima e dopo l’entrata in vigore della modifica. Come si può vedere, la nuova versione non mostra più la sezione relativa alle autorizzazioni richieste dall’app.

Il motivo di questo cambiamento non è chiaro e la società deve ancora rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito, tuttavia potrebbe avere a che fare con la nuova sezione sulla sicurezza dei dati del Play Store che è attualmente disponibile per gli utenti.

La nuova sezione sulla sicurezza fornisce agli utenti informazioni su come le app utilizzano i loro dati in un modo più facile da comprendere per l’utente medio, attraverso una spiegazione per le autorizzazioni richieste.

