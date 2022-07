Se non siete tra coloro che vogliono a tutti i costi l’ultimissimo modello e preferite semplicemente spendere il meno possibile per uno smartphone valido, potreste dare un’occhiata alla proposta dell’Amazon Prime Day relativa a uno dei modelli della serie Nord di OnePlus: in offerta non c’è solo l’ultimo arrivato, OnePlus Nord 2T 5G, ma anche il suo predecessore, OnePlus Nord 2 5G, sia in versione 8-128 GB sia in quella 12-256 GB.

OnePlus Nord 2 5G parte da 291 euro con l’offerta dell’Amazon Prime Day

OnePlus Nord 2 5G è tuttora uno smartphone attuale, visto che ha meno di un anno sulle spalle, e non si differenzia poi troppo dal modello successivo, ossia il 2T già citato qui sopra (anche lui in promozione col Prime Day). Mette a disposizione un display Fluid AMOLED 20:9 da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate fino a 90 Hz, ma anche un SoC MediaTek Dimensity 1200-AI a 6 nm, accompagnato da 8 o 12 GB di RAM LPDDR4X e da 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1.

Per quanto concerne il comparto fotografico la casa cinese ha pensato a una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e monocromatico da 2 MP, ma anche a una fotocamera anteriore da 32 MP per selfie e videochiamate. A livello di connettività lo smartphone lascia indietro solo il jack audio da 3,5 mm, assente, mentre sono disponibili 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata Warp Charge da 65 W.

OnePlus Nord 2 5G ha fatto il suo debutto a fine luglio 2021 ai prezzi consigliati di 399 euro (8-128 GB) e 499 euro (12-256 GB), ma ora potete acquistare entrambe le versioni con uno sconto di 100 euro grazie all’Amazon Prime Day (la versione grigia scende ancora di più). L’offerta è valida solo per oggi, 13 luglio 2022, ed è riservata agli abbonati Amazon Prime. Per eventuali indecisioni potete consultare la nostra recensione.

