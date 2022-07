Continuano senza sosta le offerte dell’Amazon Prime Day 2022, che toccano tantissimi smartphone e diversi modelli di tablet Android. Tra gli sconti su questi ultimi spicca quello relativo a Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G, il dispositivo di punta della serie.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G al miglior prezzo con l’Amazon Prime Day 2022

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G è stato presentato insieme ai suoi “fratelli” minori Galaxy Tab S8 e Galaxy Tab S8+ durante l’evento Unpacked di febbraio 2022. Si tratta di un tablet premium e costituisce il top della gamma 2022 del produttore sud-coreano per quanto riguarda questo tipo di prodotti.

La scheda tecnica non ha compromessi: a bordo troviamo un enorme display WQXGA+ (2960 x 1848 pixel) Super AMOLED da 14,6 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, affiancato da 8, 12 o addirittura 16 GB di RAM (12 per la versione in offerta) e da 128, 256 o 512 GB di memoria interna (256 in questo caso).

Samsung non si è tirata indietro neanche nel comparto fotografico e ha dotato il tablet di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 MP e ultra-grandangolare da 6 MP, e di una doppia fotocamera anteriore con sensori da 12 MP (principale e ultra-grandangolare). La connettività è completa, con 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS e porta USB Type-C. Presenti anche il supporto alla S Pen e quattro speaker by AKG per un audio più immersivo. La batteria è da 11.200 mAh ed è compatibile con la Super Fast Charging 2.0 da 45 W (cablata).

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G 12-256 GB è stato lanciato allo spaventoso prezzo consigliato di 1449 euro, ma con l’Amazon Prime Day 2022 potete approfittare di ben 450 euro di sconto: se siete abbonati Amazon Prime potete seguire il link qui sotto per acquistarlo a 999 euro, con consegna gratuita anche in un giorno.

Acquista Samsung Galaxy Tab S8 Ultra 5G in offerta su Amazon

Qui in basso potete consultare tutte le altre offerte dell’Amazon Prime Day 2022, suddivise per categoria.

